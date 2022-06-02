Зрадивши країні та присязі: у Маріуполі поліцейські масово перейшли на бік окупантів (відео)

Колаборанти розповіли, що не хочуть їхати з Маріуполя та планують "далі служити у своєму місті".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Співробітники поліції Маріуполя погоджуються співпрацювати з окупаційною владою. Про це у себе у Telegram-каналі розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Він опублікував відповідне відео, на якому видно велику групу людей, у цивільному одязі та військовій формі.

"Поліцаї. Співробітники поліції Маріуполя та Донецької області в момент переходу на співпрацю з ворогом. Зрадивши присязі, людям, країні та місту", — прокоментував Андрющенко.

На відео частина людей коментують своє рішення перейти до "МВС ДНР". Зокрема, один з опитаних чоловіків каже, що він уже пропрацював 20 років, "хоче продовжити службу й надалі в такому ж ритмі" та "допомагати людям". Він також додав, що на службі залишався "до останнього".

"Далі залишатися було недоцільно, велися великі вогневі дії, прилітали снаряди, потрапляння до райвідділку", — розповів чоловік.

На відео є кадри, як правоохоронці, які перейшли на бік ворога, йдуть "патрулювати" місто, пояснюючи своє рішення тим, що хочуть і далі "служити" в Маріуполі.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що росіяни запровадили смертну кару в окупованому місті. Неохочі співпрацювати з окупаційною владою українські чиновники та волонтери потрапляють до в'язниць. В "ДНР" одного держслужбовця вже розстріляли.

1 червня в "ДНР" заявили про арешт понад сотні захисників Маріуполя. За твердженням бойовиків, затриманих перевіряють "на предмет причетності до злочинів проти жителів республіки".