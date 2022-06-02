Изменив стране и присяге: в Мариуполе полицейские массово перешли на сторону оккупантов (видео)

Коллаборанты рассказали, что не хотят уезжать из Мариуполя и планируют "дальше служить в своем городе".

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Сотрудники полиции Мариуполя соглашаются сотрудничать с оккупационной властью. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

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Он опубликовал соответствующее видео, на котором видна большая группа людей, в гражданской одежде и военной форме.

"Полицаи. Сотрудники полиции Мариуполя и Донецкой области в момент перехода на сотрудничество с врагом. Изменив присяге, людям, стране и городу", — прокомментировал Андрющенко.

На видео часть людей комментируют свое решение перейти в "МВД ДНР". В частности, один из опрошенных мужчин говорит, что он уже проработал 20 лет, "хочет продолжить службу и в дальнейшем в таком же ритме" и "помогать людям". Он также добавил, что на службе оставался "до последнего".

"Дальше оставаться было нецелесообразно, велись большие огневые действия, прилетали снаряды, попадание было в райотдел", — рассказал мужчина.

На видео есть кадры, как перешедшие на сторону врага правоохранители идут "патрулировать" город, объясняя свое решение тем, что хотят и дальше "служить" в Мариуполе.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что россияне ввели смертную казнь в оккупированном городе. Нежелающие сотрудничать с оккупационными властями украинские чиновники и волонтеры попадают в тюрьмы. В "ДНР" одного госслужащего уже расстреляли.

1 июня в "ДНР" заявили об аресте более сотни защитников Мариуполя. Согласно утверждению боевиков, задержанных проверяют "на предмет причастности к преступлениям против жителей республики".