В "ДНР" считают, что могут войти в РФ по примеру Татарстана

Главарь террористов Денис Пушилин утверждает, что ему не нравится слово "область", которое напоминает ему о пребывании региона в составе Украины.

Квазигосударственное образование "ДНР" может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив при этом в своем названии слово "республика", по примеру Татарстана. Об этом 15 июня заявил "глава ДНР" Денис Пушилин в ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщает агентство "РИА-Новости".

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Главарь пророссийских боевиков, обсуждая возможность присоединения "ДНР" к России отметил, что ему не нравится в возможном варианте названия наличие слова "область", поскольку это напоминает о временах пребывания региона в составе Украины.

"Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому", — сказал он.

Также Пушилин, отвечая на вопрос войдет ли "ДНР" в состав РФ или останется "Народной республикой", в свою очередь сказал: "А как одно другому противоречит?". На уточняющий вопрос, может ли "ДНР" присоединиться к России по примеру Татарстана, Пушилин ответил утвердительно.

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Отметим, что помощник президента Владимир Мединский 8 июня допустил расширение территории РФ, сказав, что территория современной России и Российской империи до 1917 года сейчас не одинаковы по площади, однако это "не навсегда".

Ранее сообщалось, что в Херсонской области жителям Херсона и Мелитополя, которые получили гражданство РФ, оккупационные власти раздают российские паспорта. Также мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупационные власти готовятся провести в городе псевдореферендум по присоединении к РФ, однако большинство местных жителей это не поддерживает.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 2 июня сообщил, что полицейские города соглашаются сотрудничать с оккупационной властью. Некоторые полицейские говорят, что не хотят покидать Мариуполь и продолжать в нем нести службу.