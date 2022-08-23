В Риге начали снос памятника советским воинам-освободителям (видео)

Вчера прошла демонстрация против демонтажа советского монумента, полиция задержала протестующих. Техника уже приступила к сносу ступенек.

Утром во вторник, 23 августа, в Риге начался демонтаж памятника советским воинам-освободителям Риги в соответствии с решением властей. Против сноса объекта выступили 50 демонстрантов, часть из них задержала полиция. Об этом пишет издание Delfi.

По данным журналистов, подготовительные работы к сносу памятника начались еще вчера — тогда возле него собрались около 50 протестующих, которых полиции удалось разогнать в течение часа. Всего были задержаны семь демонстрантов.

Сегодня же у подножия памятника была замечена работа экскаваторов, которые занимались демонтажем ступеней. Заборы рядом с местом проведения работ были оборудованы светонепроницаемой пленкой.

На данный момент возле объекта дежурят сотрудники государственной и городской полиции, рядом с памятником размещены по меньшей мере десять микроавтобусов с правоохранителями.

Напомним, 12 мая сейм Латвии принял закон, прекращающий действие статьи договора с Россией о безопасности военных мемориалов. На следующий день инициативу одобрила рижская дума. Это сняло ограничения для сноса монумента советским воинам. 79-метровый памятник был открыт в 1985 году. В ночь на 25 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, ножки монумента были покрашены в цвета украинского флага.

Ранее в Хельсинки демонтировали монумент "Мир во всем мире", который Финляндии подарил СССР, а в эстонской Нарве снесли памятник в виде танка Т-34.