Эстония закрыла границу с Россией, — СМИ

КПП "Нарва-Ивангород" больше не пропускает ни эстонцев, ни россиян. Это связывают как с демонтажем в Нарве советского памятника, так и с антироссийскими санкциями.

Во вторник, 16 августа, Эстония закрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва-Ивангород. Об этом уже написал ряд российский СМИ, в том числе — и РИА "Новости".

На данный момент известно, что пограничники не пропускают ни граждан РФ, ни мужчин и женщин с эстонскими паспортами.

Официальная информация о том, почему не работает пункт пропуска, пока не появилась.

СМИ выдвинули версию, что это связанно с тем, что в Нарве сейчас проводят демонтаж памятника-танка Т-34 и других советских мемориалов.

Заметим, что памятник действительно сняли с постамента, чтобы переместить в Эстонский военный музей в Виймси, а для безопасной транспортировки ограничили движение по дороге Нарва — Нарва-Йыэсуу.

Что этому предшествовало

Несколько дней назад, 12 августа, перед контрольно-пропускным пунктом возле Нарвы (РФ) в очередь выстроились более 700 автомобилей. В них находились желающие пересечь границу с Эстонией и выехать из России.

По словам очевидцев, всего в очереди насчитали 753 транспортных средства. Из них 297 — это легковые автомобили.

Те водители, которые успели предварительно забронировать очередь, ждут по десять часов на открытой местности при любых погодных условиях. Вновь прибывшим россиянам в своих авто придется ждать сутки.

"Пробка" на границе России и Эстонии косвенно может быть связанна с тем, что парламентарии последней утвердили запрет на въезд для россиян с эстонскими визами. Он начинает действовать с 18 августа 2022 года.

Исключение сделали для:

сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей;

лиц, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками;

лица, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС;

лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям;

близких родственников эстонских граждан или лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Эстонии.

Ранее Фокус писал, что Эстония закроет въезд для россиян с Шенгенскими визами с 18 августа. Решение не будет затрагивать российских дипломатов и членов их семей, а также работников сферы международной торговли. А студентам из РФ, которые не успели закончить обучение, разрешат продлить вид на жительство сроком на один год.

Президент Латвии Эгилс Левитс, в свою очередь, заявил, что его страна должна пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает полномасштабное российское вторжение в Украину.