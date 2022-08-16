Естонія закрила кордон із Росією, — ЗМІ

КПП "Нарва-Івангород" більше не пропускає ні естонців, ні росіян. Це пов'язують як із демонтажем у Нарві радянської пам'ятки, так і з антиросійськими санкціями.

У вівторок, 16 серпня, Естонія закрила кордон із Росією на пункті пропуску "Нарва-Івангород". Про це вже написала низка російських ЗМІ, зокрема — і "РИА Новости".

Наразі відомо, що прикордонники не пропускають ні громадян РФ, ні чоловіків та жінок з естонськими паспортами.

Офіційна інформація про те, чому не працює пункт пропуску, поки не з'явилася.

ЗМІ висунули версію, що це пов'язано з тим, що у Нарві зараз проводять демонтаж пам'ятника-танку Т-34 та інших радянських меморіалів.

Зауважимо, що пам'ятник справді зняли з постаменту, щоб перемістити до Естонського військового музею у Віймсі, а для безпечного транспортування обмежили рух дорогою Нарва — Нарва-Йиесуу.

Що цьому передувало

Кілька днів тому, 12 серпня, перед контрольно-пропускним пунктом біля Нарви (РФ) у чергу вишикувалися понад 700 автомобілів. У них були охочі перетнути кордон з Естонією і виїхати з Росії.

За словами очевидців, всього в черзі нарахували 753 транспортні засоби. З них 297 — це легкові автомобілі.

Ті водії, які встигли заздалегідь забронювати чергу, чекають по десять годин на відкритій місцевості за будь-яких погодних умов. Знову прибулим росіянам у своїх авто доведеться чекати на добу.

"Затор" на кордоні Росії та Естонії побічно може бути пов'язаний з тим, що парламентарі останньої затвердили заборону на в'їзд для росіян з естонськими візами. Він починає діяти з 18 серпня 2022 року.

Виняток зробили для:

співробітників дипломатичних представництв в Естонії та членів їх сімей;

осіб, які займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями;

осіб, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС;

осіб, в'їзд яких до Естонії необхідний з гуманітарних міркувань;

близьких родичів естонських громадян чи осіб, які мають постійний дозвіл на проживання в Естонії.

Раніше Фокус писав, що Естонія закриє в'їзд для росіян із Шенгенськими візами з 18 серпня. Рішення не зачіпатиме російських дипломатів та членів їхніх сімей, а також працівників сфери міжнародної торгівлі. А студентам з РФ, які не встигли закінчити навчання, дозволять продовжити дозвіл на проживання терміном на один рік.

Президент Латвії Егілс Левітс, зі свого боку, заявив, що його країна має переглянути вже видані посвідки на проживання та візи та анулювати їх тим, хто підтримує повномасштабне російське вторгнення в Україну.