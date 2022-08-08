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Мир

Подарок от СССР. В Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире" (видео)

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Перенос памятника "Мир во всем мире" на баржу.

Шестиметровая бронзовая композиция символизирует "мир между континентами". На месте снесенного монумента планируют сделать пешеходную дорожку.

В Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", который Финляндии подарил СССР. Об этом сообщает местное издание Yle.

Как уточняется, демонтаж монумента связан с работами по благоустройству улицы. На его месте планируют сделать пешеходную дорожку.

Шестиметровая бронзовая композиция, символизирующая "мир между континентами", принадлежит Хельсинскому художественному музею, так что памятник доставят на музейный склад в регионе Восточная Уусимаа. Однако с дальнейшей его судьбой пока не определились. Точно известно лишь одно – назад памятник возвращать уже не планируют.

С постамента статую сняли еще 4 августа, но из-за больших размеров монумента власти приняли решение вывозить его из города на барже по морю. Подготовка к работам заняла неделю, хотя весь процесс перемещения занял не более пяти минут. Как пишут журналисты, посмотреть на это пришел не один десяток горожан.

Скандальный памятник

Автор памятника — советский скульптор Олег Кирюхин. СССР передал скульптуру Финляндии в 1989 году, год спустя его открыли для горожан. В ответ Хельсинки подарили Москве скульптуру "Дети мира", которая установлена на Ленинградском шоссе.

Скульптура сразу вызвала негативную реакцию финской общественности. В 1991 году трое студентов облили ее смолой и закидала перьями. Молодые люди пытались таким образом донести мысль, что монумент из СССР – не лучшая идея для Финляндии.

В 2010 году памятник попытались взорвать с помощью газового баллона.

В этом году общественная дискуссия об уместности советской статуи в столице Финляндии разгорелась с новой силой. В частности, в руки скульптурных изображений вложили украинские флаги.

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В этом году в руки скульптурным изображениям вложили украинские флаги.

По опросам СМИ, жители страны назвали "Мир во всем мире" самой уродливой статуей.

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