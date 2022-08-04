Ни себе, ни людям: "Газпром" вынужден сжигать газ, который не может продать Финляндии (фото)

На российской компрессорной станции рядом с финской границей с середины июня полыхает гигантский факел.

Живущие рядом с российской границей финны уже несколько недель наблюдают горение гигантского факела в районе компрессорной станции "Портовая" концерна "Газпром", пишет финское издание Yle.

Житель города Хамина Ари Лайне в конце июля во время поездки на остров Ланскери увидел полыхающее над деревьями пламя.

[ + – ] Живущие у границы с РФ финны уже более полутора месяцев наблюдают горящий факел на станции "Газпрома"

Журналисты изучили спутниковые снимки системы мониторинга пожаров NASA, и выяснили, что пламя не угасает с 17 июня. Финляндия не получала природный газ из России с мая, поскольку отказалась платить за топливо в рублях, как того требовали в Кремле.

Факельное сжигание означает контролируемое и преднамеренное уничтожение природного газа. Представитель компании Gasum Ольга Вяйсянен пояснила, что к нему прибегают в определенных ситуациях, связанных с добычей и транспортировкой газа.

"Если, например, произошли неполадки на терминале СПГ или на биогазовой установке, то, возможно, придется прибегнуть к факельному сжиганию, например, для поддержания постоянного давления в газовом резервуаре", — сказала она.

Также эти меры используют, когда потребитель не может принять газ.

Напомним, весной финская государственная энергетическая компания Gasum, с которой у ООО "Газпром Экспорт" был заключен контракт заявила, что с 21 мая поставки российского газа в Финляндию прекращаются.

17 мая Финляндия отказалась платить "Газпрому" в рублях, как этого требует Москва. В связи с этим Gasum также предупредил своих клиентов о высоком риске прекращении поставок газа из России.

В конце марта Владимир Путин издал указ, который обязывает "недружественные страны" рассчитываться за поставляемые энергоресурсы в рублях. После этого девять покупателей российского газа в Европе отказались переходить на оплату в рублях.

Как сообщалось, в конце июля "Газпром" остановил поставки природного газа в Латвию, обвинив страну в нарушении условий отбора топлива.