"Газпром" прекратил поставлять газ в Латвию: что известно

Газодобывающая компания обвинила латвийских операторов в нарушении условий отбора.

Российское акционерное общество "Газпром" остановило поставки природного газа в Латвию. Официальное объявление опубликовано на официальном Telegram-канале 30 июля.

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"Газпром" утверждает, что приняло такое решение в рамках июльской заявки, поскольку Латвия нарушила условия отбора газа. Какими именно являются нарушения со стороны клиента, компания умалчивает.

В апреле Россия решила, что "недружественные" ей государства, в числе которых Латвия, должны оплачивать поставленный газ в рублях, для этого российское правительство разработало специальную схему и открыло рублевые счета в "Газпромбанке". Европейский союз признал нарушением санкций совершение операций в рублях по требованию РФ.

Вскоре глава оператора газотранспортной системы Латвии под названием Conexus Улдис Баррис заявил на национальном телевидении, что страны Прибалтики перестали получать газ из России. По его словам, из-за требования об обплате в рублях Латвия, Литва и Эстония снизили объемы поставок, чтобы не так сильно от них зависеть, а для укрепления энергетической безопасности решили строить новый терминал.

Как пишет Delfi, в июне Сейм Латвии запретил покупку природного газа у Российской Федерации с начала 2023 года. Члены парламента также проголосовали за заключение соглашений с остальными странами Европейского союза о том, как будут реализованы ограничения. МИД Латвии в конце мая сообщил о намерении отказаться от российского газа и построить новые станции газоснабжения.

29 июля глава газовой компании Latvijas gaze Айгарс Калвитис расскзазал, о возобновлении покупки российского газа Латвией, однако поставки идут не от "Газпрома", а через другого поставщика. Он подчеркнул: торговля осуществляется в евро, а не в рублях. Как подчеркнул Айгарс Калвитис, покупать топливо у главного российского поставщика невозможно как раз и из-за валютного вопроса. По информации DW, после вторжения ВС РФ в Украину поставки российского газа в Латвию несколько раз прекращались и возобновлялись, но с июня начали увеличиваться.

Недавно "Газпром" решил отключить еще одну турбину "Северного потока", в результате увеличилась стоимость газа в Европе. Двигатель решили остановить на компрессорной станции "Портовая", производительность которой составляла до 33 млн кубометров в сутки.

Писали также, что "Газпром" неожиданно увеличил давление в газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород". Как утверждает оператор ГТС Украины, подобными действиями Россия могут спровоцировать катастрофу на газопроводе, подобное в 2009 году произошло в Туркменистане.