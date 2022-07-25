"Газпром" без предупреждения увеличил давление в газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород"

Подобные действия монополиста, утверждает украинский оператор ГТС, могут привести к катастрофе на газопроводе. Аналогично той, которая произошла в Туркменистане в 2009 году.

В понедельник, 25 июля, "Газпром" самовольно резко повысил давление на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на участке госграница РФ – Украина. Об этом сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

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"Такие неувязки действия "Газпрома" вызывают беспокойство. Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен предоставлять информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами", — сказал Макогон.

Гендиректор ОГТСУ особенно подчеркнул тот момент, что несвоевременное информирование Оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС. Особенно после того, как российский оператор снова снизил транзит через "Северный поток-1" до 33 млн куб. м в сутки.

Макогон также заметил, что в 2009 году при аналогичных обстоятельствах несогласованных действий между операторами произошла авария на газопроводе Туркменистана.

Тем временем "Газпром" начал отключать еще одну турбину "Северного потока" на компрессорной станции "Портовая".

Монополист объяснил это решение окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта исходя из предписания Ростехнадзора и технического состояния двигателя.

Напомним, что в начале июля спецслужбы арестовали украинские активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома". Корпоративные права и недвижимость 11 принадлежащих россиянам предприятий оценивают в сумму свыше 2 млрд грн.