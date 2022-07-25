"Газпром" без попередження збільшив тиск у газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород"

Такі дії монополіста, стверджує український оператор ГТС, можуть спричинити катастрофу на газопроводі. Аналогічно тій, що сталася в Туркменістані у 2009 році.

У понеділок, 25 липня, "Газпром" самовільно різко підвищив тиск на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці держкордон РФ – Україна. Про це повідомив генеральний директор ВДТСУ Сергій Макогон.

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"Такі проблеми дії "Газпрому" викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС має надавати інформацію про причини такої поведінки у рамках стандартів угод між операторами", — сказав Макогон.

Гендиректор ВДТСУ особливо наголосив на тому моменті, що несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо після того, як російський оператор знову знизив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн куб. м на добу.

Макогон також зауважив, що у 2009 році за аналогічних обставин неузгоджених дій між операторами сталася аварія на газопроводі Туркменістану.

Тим часом "Газпром" почав відключати ще одну турбіну "Північного потоку" на компресорній станції "Портова".

Монополіст пояснив це рішення закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту виходячи з розпорядження Ростехнагляду та технічного стану двигуна.

Нагадаємо, що на початку липня спецслужби заарештували українські активи "Газпрому", "Роснефти" та "Росатому". Корпоративні права і нерухомість 11 підприємств, які належать росіянам, оцінюють у суму понад 2 млрд грн.