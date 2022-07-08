Спецслужби заарештували українські активи "Газпрому", "Роснафти" й "Росатому" — СБУ

Корпоративні права та нерухомість 11 підприємств, які належать росіянам, оцінюють у суму понад 2 млрд грн.

В Україні заарештували корпоративні права та нерухомість 11 українських підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські держкорпорації "Роснафта", "Росатом" і "Газпром". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Серед заарештованих активів — 46 об’єктів нерухомості, власники яких не встигли переписати їх на підставних осіб. Загальну вартість заарештованого майна оцінюють у понад 2,1 млрд грн.

За даними відомства, частина прибутку підприємств, що належали росіянам, прямувала на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Це стало підставою для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

"Продовжуються комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України", — наголосили в пресслужбі СБУ.

Які активи росіян заарештовували раніше?

Пошук і арешт російських активів в Україні після лютневого вторгнення російської армії став одним із помітних напрямків діяльності спецслужб.

25 червня стало відомо про арешт будівлі в Подільському районі столиці загальною площею 1000 квадратних метрів і вартістю близько 60 млн грн. Поліція в ході розслідування джерел фінансування російської армії встановила, що будівля належить акціонерному товариству, яке безпосередньо підпорядковане "Росатому".

Наприкінці червня СБУ повідомила, що з її ініціативи було заарештовано корпоративні права турагентства TUI. Підставою для цього стало те, що кінцевим бенефіціаром компанії є російський олігарх Олексій Мордашев, якого вважають наближеним до президента РФ Володимира Путіна.

У середині червня стало відомо про арешт активів компанії IDS Group Ukraine, яка належить олігарху Михайлу Фрідману. Компанія володіє підприємствами з виробництва мінеральних вод "Моршинська" та "Миргородська".