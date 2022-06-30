Через зв'язки власника з Путіним: в Україні заарештовано активи турагентства TUI

СБУ ініціювала арешт, оскільки кінцевим бенефіціаром компанії є наближений до російського президента мільярдер Олексій Мордашов.

За ініціативою СБУ заарештовано корпоративні права одного з найбільших туристичних агенцій України, повідомила пресслужба відомства. Спецслужба з'ясувала, що кінцевим бенефіціаром компанії є російський мільярдер, наближений до Кремля. У російських бізнес-колах його називають "Залізним хлопчиком", оскільки він володіє однією з найбільших сталеливарних та гірничодобувних компаній, а також серед його активів контрольні пакети акцій кількох підприємств.

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СБУ зазначає, що у 2016 році президент Росії Володимир Путін нагородив цього підприємця відзнакою "За благодіяння".

"За рішенням суду на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт, — повідомили в пресслужбі. — Усі заарештовані активи передані в управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами (АРМА)".

Серед заарештованих активів:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії у розмірі понад 31,5 млн грн;

гроші на банківських рахунках підприємства у розмірі понад 3 млн грн та $106 тис.

Спецслужба продовжує досудове розслідування щодо компанії за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 110-2 — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

ч. 5 ст. 191 — присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Хто такий "Залізний хлопчик"?

Прізвисько "Залізний хлопчик" у РФ отримав підприємець Олексій Мордашов, голова ради директорів ПАТ "Северсталь", а також "Північгруп". Остання входить до складу акціонерів банку "Росія". Також Мордашов контролює значну частку у німецькому туристичному холдингу TUI. Зі спостережної ради якої він пішов невдовзі після російського вторгнення в Україну, коли опинився під західними санкціями.

Потрапляння до списків санкцій позначилося на добробуті олігарха. За даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index Мордашов з початку року втратив $5,11 млрд, зараз його статки оцінюють у $23,7 млрд.

[ + – ] Яхта Lady M, якою володів Олександр Мордашов Фото: Фото из открытых источников

Також на Заході заарештували майно росіянина. На початку березня стало відомо, що яхту Lady M, що належить йому, італійська влада затримала в прибережному місті Імперія. Також в Італії заарештували віллу Мордашова вартістю 105 млн євро.