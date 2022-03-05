Яхти ще двох російських мільярдерів конфісковано через війну в Україні (фото)

Близькі до російського президента олігархи продовжують втрачати своє майно за кордоном.

Санкції, накладені на російських бізнесменів у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, продовжують бити по мільярдерах, залишаючи їх без розкішних суден, повідомляє La Repubblika.

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За інформацією видання, яхту Lady M, що належить мільярдеру Олексію Мордашову, було затримано італійською владою пізно ввечері 4 березня у прибережному місті Імперія.

"Італійська поліція щойно конфіскувала Lady M Yacht — яхту вартістю 65 мільйонів євро, що належить Олексію Олександровичу Мордашову, розташовану в Імперії (Лігурія) — відповідно до недавніх санкцій ЄС", — заявив у Twitter радник прем'єр-міністра Маріо Драгі зі ЗМІ Фердінандо .

Згідно з морськими даними, зібраними Bloomberg, 65,5-метрова яхта була пришвартована в місті Лігурія з початку місяця.

Олексій Мордашов розбагатів на сталі і зараз займає четверте місце серед найбагатших росіян зі статками $20,1 млрд. Економіст за освітою, він скупив робочі акції свого роботодавця, "Сєвєрсталі", під час її пострадянської приватизації в середині 1990-х років. Відтоді часу бізнесмен диверсифікував свою діяльність як у Росії, так і за кордоном, інвестуючи в роздрібну торгівлю, телекомунікації та золоті копальні. Наразі він – голова ради директорів ПАТ "Сєвєрсталь", а також "Сєвєргруп". Остання входить до складу акціонерів банку "Росія" (5,4% акцій на 2017 рік).

[ + – ] Яхта Lady M Олександра Мордашова Фото: Фото из открытых источников

Мордашов також – найбільший акціонер німецької туристичної компанії TUI AG, із наглядової ради якої він пішов цього тижня після запровадження санкцій.

Lady M була побудована в 2013 році американською компанією Palmer Johnson Yachts та спроектована італійською архітектурною фірмою Nuvolari Lenard. У ній можуть розміститися 12 гостей та 14 членів екіпажу.

Аналогічна доля спіткала 40-метрову яхту Lena власника Volga Group Геннадія Тимченка, яка стояла у місті Сан-Ремо. Її вартість – $50 млн.

[ + – ] Яхта Lena власника Volga Group Геннадія Тимченка Фото: З відкритих джерел

Тимченко володіє приватною інвестиційною групою "Волга", його активи оцінюються в $22 млрд. Як і "Сєвєргруп", "Волга" інвестує у кілька ключових секторів російської економіки, а також є акціонером банку "Росія".

3 березня яхті Amore Vero росіянина Ігора Сечина, що перебуває під санкціями, французькі митники не дозволили покинути Лазурний берег, а в Тоскані (Італія) у провінції Лукка, заарештована вілла вартістю 3 мільйони євро, вона належить олігарху Олегу Савченку.

Влада всього світу посилює тиск на російську еліту після вторгнення країни в Україну. Багато з її найбагатших громадян вважаються близькими до Володимира Путіна, а санкції стали інструментом, який використовується регулюючими органами для впливу на президента Росії та економіку країни.

20 росіян, які входять до числа 500 найбагатших людей світу за індексом мільярдерів Bloomberg, цього року втратили майже $100 млрд, або 28% їхнього сукупного статку.

Раніше ми писали про те, які ще олігархи втратили свої плавучі палаци.