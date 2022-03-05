Яхты еще двух российских миллиардеров конфискованы из-за войны в Украине (фото)

Близкие к российскому президенту олигархи продолжают терять свое имущество за границей.

Санкции наложенные на российских бизнесменов в связи с вторжением РФ в Украину, продолжают бить по миллиардерам, оставляя их без роскошных суден сообщает La Repubblika.

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По информации издания, яхта Lady M, принадлежащая миллиардеру Алексею Мордашову, была задержана итальянскими властями поздно вечером 4 марта в прибрежном городе Империя.

"Итальянская полиция только что конфисковала Lady M Yacht – яхту стоимостью 65 миллионов евро, принадлежащую Алексею Александровичу Мордашову, расположенную в Империи (Лигурия) — в соответствии с недавними санкциями ЕС", – заявил в Twitter советник премьер-министра Марио Драги по СМИ Фердинандо Джульяно.

Согласно морским данным, собранным Bloomberg, 65,5-метровая яхта была пришвартована в лигурийском городе с начала месяца.

Алексей Мордашов разбогател на стали и сейчас занимает четвертое место среди самых богатых россиян с состоянием в $20,1 млрд. Экономист по образованию, он скупил рабочие акции своего работодателя, "Северстали", во время ее постсоветской приватизации в середине 1990-х годов. С тех пор бизнесмен диверсифицировал свою деятельность как в России, так и за рубежом, инвестируя в розничную торговлю, телекоммуникации и золотые прииски. Сейчас он – председатель совета директоров ПАО "Северсталь", а также "Севергрупп". Последняя входит в состав акционеров банка "Россия" (5,4% акций на 2017 год).

[ + – ] Яхта Lady M Александра Мордашова Фото: Фото из открытых источников

Мордашов также – крупнейший акционер немецкой туристической компании TUI AG, из наблюдательного совета которой он ушел на этой неделе после введения санкций.

Lady M была построена в 2013 году американской компанией Palmer Johnson Yachts и спроектирована итальянской архитектурной фирмой Nuvolari Lenard. В ней могут разместиться 12 гостей и 14 членов экипажа.

Аналогичная участь постигла 40-метровую яхту Lena владельца Volga Group Геннадия Тимченко, которая стояла в городе Сан-Ремо. Ее стоимость – $50 млн.

[ + – ] Яхта Lena владельца Volga Group Геннадия Тимченко Фото: Из открытых источников

Тимченко владеет частной инвестиционной группой "Волга", его активы оцениваются в $22 млрд. Как и "Севергрупп", "Волга" инвестирует в несколько ключевых секторов российской экономики, а также является акционером банка "Россия".

3 марта яхте Amore Vero, принадлежащей другому россиянину Игорю Сечину, находящемуся под санкциями, французские таможенники не позволили покинуть Лазурный берег, а в Тоскане (Италия) в провинции Лукка, арестована вилла стоимостью 3 миллиона евро, она принадлежит олигарху Олегу Савченко.

Власти всего мира усиливают давление на российскую элиту после вторжения страны в Украину. Многие из ее самых богатых граждан считаются близкими к Владимиру Путину, а санкции стали инструментом, используемым регулирующими органами для воздействия на президента России и экономику страны.

20 россиян, входящих в число 500 самых богатых людей мира по индексу миллиардеров Bloomberg, в этом году потеряли почти $100 млрд, или 28% их совокупного состояния.

Ранее мы писали о том, какие еще олигархи лишились своих плавучих дворцов.