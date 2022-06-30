Из-за связей владельца с Путиным: в Украине арестованы активы турагентства TUI

СБУ инициировала арест, так как конечным бенефициаром компании является приближенный к российскому президенту миллиардер Алексей Мордашов.

По инициативе СБУ арестованы корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств Украины, сообщила пресс-служба ведомства. Спецслужба, выяснила, что конечным бенефициаром компании является российский миллиардер, приближенный к Кремлю. В российских бизнес-кругах его называют "Железным мальчиком", так как он владеет одной из крупнейших сталелитейных и горнодобывающих компаний, также среди его активов контрольные пакеты акций нескольких предприятий.

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СБУ отмечает, что в 2016 году президент России Владимир Путин наградил этого предпринимателя знаком отличие "За благодеяние".

"По решению суда на его туристический бизнес в Украине наложен арест, — сообщили в пресс-службе. - Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА)".

Среди арестованных активов:

корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31,5 млн грн;

деньги на банковских счетах предприятия в размере более 3 млн грн и $106 тыс.

Спецслужба продолжает досудебное расследование в отношении компании по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 110-2 — финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;

ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Кто такой "Железный мальчик"?

Прозвище "Железный мальчик" в РФ получил предприниматель Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО "Северсталь", а также "Севергрупп". Последняя входит в состав акционеров банка "Россия". Также Мордашов контролирует значительную долю в немецком туристическом холдинге TUI. Из наблюдательного совета которой он ушел вскоре после российского вторжения в Украину, когда оказался под западными санкциями.

Попадание в санкционные списки сказалось на благосостоянии олигарха. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index Мордашов с начала года лишился $5,11 млрд, сейчас его состояние оценивают в $23,7 млрд.

[ + – ] Яхта Lady M, которой владел Александр Мордашов Фото: Фото из открытых источников

Также на Западе арестовали имущество россиянина. В начале марта стало известно, что принадлежащую ему яхту Lady M итальянские власти задержали в прибрежном городе Империя. Также в Италии арестовали виллу Мордашова, стоимостью 105 млн евро.