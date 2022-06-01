Общее состояние миллиардеров РФ сократилось на $41,48 млрд с начала года, — рейтинг BBI

В рейтинге Bloomberg Billionaires Index говорится, что больше всего пострадали владелец газовой компании "Новатэк" Геннадий Тимченко и владелец нефтехимического холдинга "Сибура" Леонид Михельсон. Их состояние сократилось на $7,06 и $6,65 млрд

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Общее состояние российских миллиардеров резко упало с начала 2022 года, а к 1 июня крупные бизнесмены потеряли $41,48 млрд в совокупности. Больше всех пострадали владельцы газовой компании "Новатэк" и нефтехимического холдинга "Сибура" Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон. Их состояние сократилось на $7,06 и $6,65 млрд. Об этом указано рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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В индекс вошли 25 российских миллиардеров и 36 строчку мирового рейтинга занял Владимир Потанин с $34,7 млрд, за первые полгода 2022 года ему удалось увеличить состояние на $3,89 млрд.

Вслед за ним идет Леонид Михельсон, к июню его состояние оценивается в $25,8, он потерял $6,65 млрд и расположился на 47 строчке. На 55 месте находится Владимир Лисин с $24 млрд, он потерял с начала года $4,05 млрд. Алексей Мордашов оказался на 57 строчке с $23,7 млрд и лишился $5,11 млрд, а Алишер Усманов имеет $21 миллиард, потеряв $233 млн.

Индекс рассчитывается на базе стоимости акций компаний, доли которых находятся в собственности миллиардеров. В этом рейтинги находятся 500 богатейших людей мира. Первым в рейтинге стоит основатель компании Space X Илон Маск, его состояние оценивают в $224 млрд, однако он потерял $46,8 млрд за 6 месяцев. Также в рейтинг BBI вошел украинский олигарх Ринат Ахметов, расположившись на 341 месте с общим состоянием в $6,88 млрд, а с начала года его состояние упало на $4,78 млрд.

Напомним, российский миллиардер Роман Абрамович хочет оспорить санкции против него в суде ЕС в Люксембурге. Ранее иски против Совета ЕС, который и ввел против них санкции, подали российские олигархи Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Мордашов и другие.

24 мая СМИ писали о том, что российские олигархи готовы пожертвовать Украине миллиарды, чтобы избавится от санкций Запада. По словам главы Минфина Канады Христи Фриланд, инициатива исходит от самих олигархов. Они не согласны с агрессивной политикой Кремля и недовольны положением, в котором оказались.