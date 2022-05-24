Олигархи РФ готовы пожертвовать Украине миллиарды, чтобы избавиться от санкций Запада, – СМИ
По словам главы Минфина Канады Христи Фриланд, инициатива исходит от самих олигархов. Они не согласны с агрессивной политикой Кремля и недовольны положением, в котором оказались.
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Российские олигархи предлагают добровольно пожертвовать значительную часть капиталов на восстановление Украины в обмен на исключение из санкционных списков Запада. Об этом заявила глава Министерства финансов Канады Христя Фриланд на встрече министров финансов стран "Большой семерки", пишет немецкая газета Handelsblatt.
Фриланд сказала 6 коллегам-министрам, что попавшие под санкции бизнесмены из России сами проявляют инициативу и звонят ей. Богатые люди очень недовольны положением, в которое они попали, комментирует она.
Олигархи из РФ, по ее словам, не согласны с агрессивной войной, которую Россия развязала против Украины, но не могут ничего сказать против из-за угрозы репрессий Москвы.
Российские олигархи, по словам канадского министра предложили сделку: значительную часть активов они отправляют Западу, а их исключают из санкционных списков. Фамилии бизнесменов и конкретные суммы взносов в статье не привели. Переговоры с ними еще в начальной стадии, утверждают авторы.
"Такая сделка могла бы дать определенные преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад избегает дебатов об экспроприации, а российские предприниматели возвращают свою роскошную жизнь", – пишет издание.
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