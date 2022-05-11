В Германии задержали яхту российского олигарха Фархада Ахмедова

Роскошная суперяхту Luna ранее принадлежала Роману Абрамовичу

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Германии задержали роскошную яхту Luna российского миллиардера Ахмедова. Она стоит на верфи в Гамбурге, куда прибыла на плановый ремонт. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Владелец 115-метровой яхты "Луна", российский миллиардер Фархад Ахмедов попал в марте 2022 года под санкции ЕС после вторжения ВС РФ в Украину.

Стоимость яхты Ахмедова оценивается в 400 миллионов евро. Ранее Федеральное управление уголовной полиции выясняло, кто стоит за трастом из Лихтенштейна, которому и принадлежит яхта.

[ + – ] Яхта Luna в гамбургском доке Фото: Yacht Charter Fleet

Ранее Luna принадлежала другу Фархада и еще одному известному российскому олигарху – Роману Абрамовичу. Он продал ее в 2014 году.

Впрочем, это не первый раз, когда суперяхта попадает под арест. Несколько лет назад олигарх решил развестись со своей третьей женой Татьяной Сорокой. К слову, у миллиардера шестеро детей от разных жен.

Их развод был оформлен еще в 2000 году, однако Татьяна, имея двойное гражданство, ходатайствовала о разводе согласно английскому праву, и в Великобритании их брак официально распался только в конце 2014 года. За это время Фархад успел продать акции "Нортгаза" за более чем миллиард долларов. Татьяна потребовала половину имущества нажитого в браке и отказалась от отступных в размере 100 миллионов фунтов стерлингов.

У олигарха арестовали коллекцию произведений искусства, счета и яхту Luna. В итоге Татьяна получила желаемое, а это полмиллиарда долларов, а олигарх – свою яхту назад.

В этот раз, судя по всему, быстро дело не разрешится. Ахмедов находится под санкциями ЕС и Великобритании, а его яхта застряла в Гамбурге.

Яхта Luna

Яхта была построена компанией Lloyd Werft в Германии на их верфи в Бремерхафене. Экстерьер разработан Newcruise, интерьеры – Дональдом Старки (Donald Starkey). На борту в девяти каютах могут разместиться 18 гостей. Ее передали владельцу в 2010 году.

[ + – ] Яхта Luna Фото: Yacht Charter Fleet

Предполагается, что покой гостей будут хранить 49 членов экипажа. А на борту есть, где развлечься: здесь имеются бассейн, танцпол и даже подводная лодка.

Кто такой Фархад Ахмедов

Фархад родился в Азербайджане. Первое состояние заработал на торговле соболями на Лондонской бирже, потом занялся торговлей газом. В 2019 его состояние оценивали в 1,4 миллиарда долларов. Вкладывался во многие проекты на исторической родине, за что заслужил одобрение от президента Ильхама Алиева.

[ + – ] Фархад Ахмедов, владелец задержанной яхты Фото: РИА Новости

Также состоит в хороших отношениях с президентом Турции. Дружил с Борисом Березовским, Романом Абрамовичем, Петром Авеном и Германом Грефом. Был женат трижды, но после разорительного последнего развода – одинок.