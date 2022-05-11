У Німеччині затримали яхту російського олігарха Фархада Ахмедова

Розкішна супер'яхта Luna раніше належала Роману Абрамовичу

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У Німеччині затримано розкішну яхту Luna російського мільярдера Ахмедова. Вона стоїть на корабельні в Гамбурзі, куди прибула на плановий ремонт. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

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Власник 115-метрової яхти "Луна", російський мільярдер Фархад Ахмедов, потрапив у березні 2022 року під санкції ЄС після вторгнення ЗС РФ в Україну.

Вартість яхти Ахмедова становить 400 мільйонів євро. Раніше Федеральне управління кримінальної поліції з'ясовувало, хто стоїть за трастом із Ліхтенштейну, якому належить яхта.

[ + – ] Яхта Luna в гамбурзькому доку Фото: Yacht Charter Fleet

Раніше Luna належала другові Фархада та ще одному відомому російському олігарху – Роману Абрамовичу. Він продав її у 2014 році.

Втім, це не вперше, коли супер'яхта потрапляє під арешт. Кілька років тому олігарх вирішив розлучитися зі своєю третьою дружиною Тетяною Сорокою. До речі, мільярдер шестеро дітей від різних дружин.

Їхнє розлучення оформлене ще у 2000 році, проте Тетяна, маючи подвійне громадянство, клопотала про розлучення згідно з англійським правом, і у Великій Британії їхній шлюб офіційно розпався лише наприкінці 2014 року. За цей час Фархад встиг продати акції "Нортгазу" за понад мільярд доларів. Тетяна зажадала половину майна нажитого у шлюбі та відмовилася від відступних у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

В олігарха заарештували колекцію творів мистецтва, рахунки та яхту Luna. Зрештою Тетяна отримала бажане, а це пів мільярда доларів, а олігарх — свою яхту назад.

Цього разу, зважаючи на все, швидко справа не вирішиться. Ахмедов перебуває під санкціями ЄС та Великобританії, а його яхта застрягла в Гамбурзі.

Яхта Luna

Яхта побудована компанією Lloyd Werft у Німеччині на їх корабельні у Бремерхафені. Екстер'єр розроблений Newcruise, інтер'єри — Дональдом Старкі (Donald Starkey). На борту в дев'яти каютах можуть розміститися 18 гостей. Її передали власнику 2010 року.

[ + – ] Яхта Luna Фото: Yacht Charter Fleet

Передбачається, що спокій гостей зберігатимуть 49 членів екіпажу. А на борту є, де розважитися: тут є басейн, танцмайданчик і навіть підводний човен.

Хто такий Фархад Ахмедов

Фархад народився Азербайджані. Перші статки заробив, торгуючи соболями на Лондонській біржі, потім зайнявся торгівлею газом. У 2019 його статки оцінювали в 1,4 мільярда доларів. Вкладався у багато проєктів на історичній батьківщині, за що заслужив схвалення від президента Ільхама Алієва.

[ + – ] Фархад Ахмедов, власник затриманої яхти Фото: РИА Новости

Також має добрі стосунки із президентом Туреччини. Дружив із Борисом Березовським, Романом Абрамовичем, Петром Авеном та Германом Грефом. Був одружений тричі, але після руйнівного останнього розлучення — самотній.