Музей в Париже отказался от пожертвований русского олигарха Владимира Потанина

Парижский музей "Центр Помпиду" отказался от третьего благотворительного транша в размере 586 тысяч евро

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Российские миллиардеры неуклонно становятся персонами нон-грата в мире в общем и в мире искусства. Так, известный парижский музей "Центр Помпиду" отказался от благотворительного транша от Фонда Владимира Потанина, предназначенного для пополнения коллекции русского искусства, его изучения и популяризации. Все подаренные прежде произведения останутся в музее. Об этом пишет The Art Newspaper.

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Центр Помпиду приостановил получение пожертвования в размере 586 тысяч евро, которое должно было поступить в музей этой осенью. Транш ожидался в рамках долговременной программы сотрудничества.

С 2016 по 2021 год Центр уже получил два солидных взноса в общей сложности на 1,3 миллиона евро. В этот период в музее прошла выставка советского андерграундного и постсоветского искусства "Коллекция! Современное искусство в СССР и России, 1950–2000". Произведения из нее были подарены российскими коллекционерами и приобретены у художников или их наследников именно на деньги, полученные от Потанина.

[ + – ] Выставка "Коллекция! Современное искусство в СССР и России, 1950–2000" в Центре Помпиду Фото: Center Pompidou

"Пополнение русской коллекции Центра Помпиду — символический акт, направленный на поощрение интеграции русского искусства в живую культуру. Подарив некоторое время назад "Черный квадрат" Малевича Эрмитажу в Санкт-Петербурге, я хотел совершить символический поступок, и за ним последовало немало пожертвований в фонд этого музея", — заявлял российский олигарх в 2017 году.

А в 2021 году в музее пожертвование от российского олигарха назвали "источником смущения". И отметили, что никакие ранее полученные и купленные произведения возвращать не будут, так как "работы, подаренные Фондом Потанина, принадлежат национальным публичным коллекциям".

[ + – ] Владимир Потанин и президент РФ Фото: ТАСС

Владимир Потанин, глава "Норникеля" попал под санкции Канады в апреле. Санкции запрещают любому гражданину Канады совершать какие-либо сделки с собственностью лиц, попавших в санкционный список, предоставлять финансирование, совершать сделки с нефтью и нефтепродуктами и т.д. Это был первый случай, когда Потанин попал под санкции. 30 марта агентство Bloomberg сообщило, что на Потанина не налагают санкции, несмотря на его близость к Путину, вероятно, потому что принадлежащая ему компания Норникель занимает 10% мирового производства очищенного никеля и 40% производства палладия.

Впрочем, Потанин решил действовать на опережение и на всякий случай спрятал свою яхту Nirvana на Мальдивах.