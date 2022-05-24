Музей у Парижі відмовився від пожертв російського олігарха Володимира Потаніна

Паризький музей "Центр Помпіду" відмовився від третього благодійного траншу в розмірі 586 тисяч євро.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські мільярдери неухильно стають персонами нон-грата у світі загалом та у світі мистецтва. Так, відомий паризький музей "Центр Помпіду" відмовився від благодійного траншу від Фонду Володимира Потаніна, призначеного для поповнення колекції російського мистецтва, його вивчення і популяризації. Усі подаровані раніше твори залишаться в музеї. Про це пише The Art Newspaper.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Центр Помпіду призупинив отримання пожертвування у розмірі 586 тисяч євро, яке мало надходити до музею цієї осені. Транш очікувався у межах довготривалої програми співпраці.

З 2016 по 2021 рік Центр уже отримав два солідні внески загалом на 1,3 мільйони євро. У цей період у музеї пройшла виставка радянського андерграундного та пострадянського мистецтва "Колекція! Сучасне мистецтво в СРСР та Росії, 1950–2000". Твори з неї були подаровані російськими колекціонерами та придбані у художників чи їхніх спадкоємців саме за гроші, отримані від Потаніна.

[ + – ] Виставка "Колекція! Сучасне мистецтво в СРСР та Росії, 1950–2000" у Центрі Помпіду Фото: Center Pompidou

"Поповнення російської колекції Центру Помпіду — символічний акт, спрямований на заохочення інтеграції російського мистецтва в живу культуру. Подарувавши деякий час тому "Чорний квадрат" Малевича Ермітажу в Санкт-Петербурзі, я хотів зробити символічний вчинок, і за ним було чимало пожертвувань у фонд цього музею", — заявляв російський олігарх у 2017 році.

А в 2021 році в музеї пожертвування від російського олігарха назвали "джерелом збентеження". І зазначили, що жодні раніше отримані та куплені твори не повертатимуть, оскільки "роботи, подаровані Фондом Потаніна, належать національним публічним колекціям".

[ + – ] Володимир Потанін і президент РФ Фото: ТАСС

Володимир Потанін, голова "Норнікеля", потрапив під санкції Канади у квітні. Санкції забороняють будь-якому громадянину Канади здійснювати будь-які угоди з власністю осіб, які потрапили до списку санкцій, надавати фінансування, здійснювати угоди з нафтою і нафтопродуктами тощо. То був перший випадок, коли Потанін потрапив під санкції. 30 березня агентство Bloomberg повідомило, що на Потаніна не накладають санкції, незважаючи на його близькість до Путіна, ймовірно, тому що компанія Норнікель, що йому належить, займає 10% світового виробництва очищеного нікелю і 40% виробництва паладію.

Утім, Потанін вирішив діяти на випередження і про всяк випадок сховав свою яхту Nirvana на Мальдівах.