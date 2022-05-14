"Бездомный" миллиардер. В Португалии арестовали дом Романа Абрамовича

Особняк, расположенный в провинции Алгарви на юге Португалии, стоит более 10 миллионов евро

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Власти Португалии арестовали дом российского миллиардера Романа Абрамовича стоимостью 10 миллионов евро. Об этом сообщает газета Público.

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Особняк, о котором идет речь, расположен в регионе Алгарви, в городке Кинта-ду-Лагу на юге Португалии. За две недели до начала военной операции России на Украине компания Millhouse Views LLC, принадлежащая инвестиционному холдингу Абрамовича, пыталась избавиться от имения, продав его. Однако португальская банковская госкорпорация Caixa Geral de Depósitos сообщила об этом полиции. С 25 марта регистрация собственности была заморожена по требованию МИД Португалии.

Напомним, 10 марта, вскоре после вторжения ВС РФ в Украину, Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Британские власти запретили бизнесмену въезд в страну, а также заморозили все его активы на территории государства, включая футбольный клуб "Челси" и многомиллионные объекты недвижимости. Причина — близость миллиардера к президенту России Владимиру Путину, а также выгода, которую он получал от этих связей. Позже санкции против Абрамовича ввели Евросоюз и Швейцария.

А в середине апреля власти острова Джерси, одного из крупнейших офшоров в мире, заморозили активы Романа Абрамовича на сумму свыше 7 миллиардов долларов, что составляет почти половину всего состояния олигарха.

Французское правительство уже арестовало 12 домов, вилл и апартаментов, принадлежащих российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Также олигарх был вынужден прятать свои яхты в Турции. Так как в любом европейском порту они могут попасть под арест и быть задержаны.