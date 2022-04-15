Замок и поместье. Во Франции у Романа Абрамовича арестовали 12 объектов недвижимости

Среди арестованного имущества – шато на Французской Ривьере, ранее принадлежавшее герцогу Виндзорскому и Уоллис Симпсон

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Французское правительство арестовало 12 домов, вилл и апартаментов, принадлежащих российскому олигарху Роману Абрамовичу. Об этом пишет The Sun со ссылкой на местные источники.

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Министерство экономики и финансов Франции подтвердило, что 12 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему владельцу "Челси" были в списке замороженных активов российских миллиардеров. Замораживание имущества означает, что его нельзя продать или сдать в аренду. Но владелец может им пользоваться, или жить в нем, если речь идет о доме.

Кроме этого были арестованы принадлежащие российским гражданам "дома, суперяхты и вертолеты, общая стоимость которых превышает 25 миллиардов евро", — сказал источник в министерстве.

Что касается Абрамовича, то среди его замороженной недвижимости оказался большой замок Chateau de la Croe на Французской Ривьере, который раннее принадлежал покойному дяде королевы Елизаветы. Именно здесь проводил лето король Эдуарда VIII, после того, как он отрекся от престола и женился на Уоллис Симпсон.

[ + – ] Замок Абрамовича Chateau de la Croe на Французской Ривьере Фото: Скриншот

Герцог Виндзорский с супругой переехали во Францию в 1936 году. Абрамович купил Chateau de la Croe в 2001 году и, по слухам, потратил на ремонт более 30 миллионов фунтов стерлингов. Нынешняя стоимость исторической недвижимости – около 90 миллионов фунтов стерлингов.

В Министерстве финансов Франции отметили, что для покупки большинства объектов использовались специально созданные французские компании, чтобы избежать упоминания имен российских владельцев. Так, бывший замок герцога был куплен компанией Croe France SA, принадлежащей Абрамовичу.

Другие замороженные активы Абрамовича включают в себя его огромное поместье на карибском острове Сен-Барт. Олигарх купил участок в 2009 году примерно за 70 миллионов фунтов стерлингов. Ранее он принадлежал Дэвиду Рокфеллеру и простирается вдоль одного из самых известных нудистских пляжей Сен-Барт.

[ + – ] "Приватная деревня" Абрамовича на Сен-Барт Фото: Скриншот

Также была заморожена недвижимость на альпийском горнолыжном курорте Марибель, а также недвижимость в Каннах и Сен-Тропе.

Неизвестно, была ли заморожен особняк в центре Парижа стоимостью более 13 миллионов фунтов стерлингов, которым владеют четверо детей Абрамовича и его бывшая жена Ирина.

Еще два года назад апартаменты с видом на Елисейские поля сдавались в аренду за 11 тысяч долларов в месяц. Впрочем, была заморожена другая квартира олигарха – с видом на Сену и старинная вилла в Ницце.

[ + – ] Вилла Абрамовича в Ницце Фото: Скриншот

Ранее СМИ писали, что до вторжения ВС РФ в Украину и до наложения санкций на российских миллиардеров, приближенных к Путину, Роман Абрамович вел довольно расточительный образ жизни. Однажды он потратил более 50 тысяч долларов, чтобы ему в Азербайджан на частном самолете доставили суши из его любимого лондонского ресторана.

В 2008 году он за день потратил 100 миллионов долларов, купив картину Люсьена Фрейда "Социальная смотрительница спит" и "Триптих" работы Фрэнсиса Бэкона.