Замок та маєток. У Франції в Романа Абрамовича заарештували 12 об'єктів нерухомості

Серед заарештованого майна — шато на Французькій Рив'єрі, яке раніше належало герцогу Віндзорському та Волліс Сімпсон.

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Французький уряд заарештував 12 будинків, вілл та апартаментів, що належать російському олігарху Роману Абрамовичу. Про це пише The Sun із посиланням на місцеві джерела.

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Міністерство економіки та фінансів Франції підтвердило, що 12 об'єктів нерухомості, що належать колишньому власнику "Челсі", були у списку заморожених активів російських мільярдерів. Заморожування майна означає, що його не можна продати чи здати в оренду. Але власник може ним користуватися або жити в ньому, якщо йдеться про будинок.

Крім цього, заарештовано "будинки, супер'яхти й вертольоти, що належать російським громадянам, загальна вартість яких перевищує 25 мільярдів євро", — сказало джерело в міністерстві.

Що стосується Абрамовича, то серед його замороженої нерухомості опинився великий замок Chateau de la Croe на Французькій Рив'єрі, який раніше належав покійному дядькові королеви Єлизавети. Саме тут проводив літо король Едуарда VIII, після того, як він зрікся престолу й одружився з Волліс Сімпсон.

[ + – ] Замок Абрамовича Chateau de la Croe на Французькій Рив'єрі Фото: Скриншот

Герцог Віндзорський з дружиною переїхали до Франції у 1936 році. Абрамович купив Chateau de la Croe у 2001 році й, за чутками, витратив на ремонт понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Нинішня вартість історичної нерухомості — близько 90 мільйонів фунтів стерлінгів.

У Міністерстві фінансів Франції зазначили, що для покупки більшості об'єктів використовували спеціально створені французькі компанії, щоб уникнути згадки про імена російських власників. Так, колишній замок герцога купила компанія Croe France SA, що належить Абрамовичу.

Інші заморожені активи Абрамовича включають його величезний маєток на карибському острові Сен-Барт. Олігарх купив ділянку у 2009 році приблизно за 70 мільйонів фунтів стерлінгів. Раніше вона належала Девіду Рокфеллеру і тягнеться вздовж одного з найвідоміших нудистських пляжів Сен-Барт.

[ + – ] "Приватне село" Абрамовича на Сен-Барт Фото: Скриншот

Також заморозили нерухомість на альпійському гірськолижному курорті Марібель, а ще нерухомість у Каннах та Сен-Тропе.

Невідомо, чи заморожений особняк у центрі Парижа вартістю понад 13 мільйонів фунтів стерлінгів, яким володіють четверо дітей Абрамовича та його колишня дружина Ірина.

Ще два роки тому апартаменти з видом на Єлисейські поля здавали в оренду за 11 тисяч доларів на місяць. Втім, заморожено іншу квартиру олігарха — з видом на Сену та старовинну віллу в Ніцці.

[ + – ] Вілла Абрамовича в Ніцці Фото: Скриншот

Раніше ЗМІ писали, що до вторгнення ЗС РФ в Україну та до накладення санкцій на російських мільярдерів, наближених до Путіна, Роман Абрамович вів досить марнотратний спосіб життя. Якось він витратив понад 50 тисяч доларів, щоб йому до Азербайджану приватним літаком доставили суші з його улюбленого лондонського ресторану.

У 2008 році він за день витратив 100 мільйонів доларів, купивши картину Люсьєна Фрейда "Сплячий інспектор допомоги" та "Триптих" роботи Френсіса Бекона.