"Бездомний" мільярдер. У Португалії заарештували будинок Романа Абрамовича

Маєток, розташований у провінції Алгарві на півдні Португалії, коштує понад 10 мільйонів євро.

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Влада Португалії заарештувала будинок російського мільярдера Романа Абрамовича вартістю 10 мільйонів євро. Про це повідомляє газета Publico.

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Маєток, про який йдеться, розташований у регіоні Алгарві, у містечку Кінта-ду-Лагу на півдні Португалії. За два тижні до початку військової операції Росії в Україні компанія Millhouse Views LLC, що належить інвестиційному холдингу Абрамовича, намагалася позбутися маєтку, продавши його. Проте португальська банківська держкорпорація Caixa Geral de Depósitos повідомила про це поліцію. З 25 березня реєстрацію власності було заморожено на вимогу МЗС Португалії.

Нагадаємо, 10 березня, невдовзі після вторгнення ЗС РФ до України, Великобританія запровадила санкції проти Абрамовича. Британська влада заборонила бізнесмену в'їзд у країну, а також заморозила всі його активи на території держави, включаючи футбольний клуб "Челсі" та багатомільйонні об'єкти нерухомості. Причина — близькість мільярдера до президента Росії Володимира Путіна, а також вигода, яку він отримував від цих зв'язків. Пізніше санкції проти Абрамовича запровадили Євросоюз і Швейцарія.

А в середині квітня влада острова Джерсі, одного з найбільших офшорів у світі, заморозила активи Романа Абрамовича на суму понад 7 мільярдів доларів, що становить майже половину всього статку олігарха.

Французький уряд уже заарештував 12 будинків, вілл і апартаментів, що належать російському олігарху Роману Абрамовичу.

Також олігарх був змушений ховати свої яхти в Туреччині. Бо в будь-якому європейському порту вони можуть потрапити під арешт і бути затримані.