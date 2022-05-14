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"Бездомний" мільярдер. У Португалії заарештували будинок Романа Абрамовича

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Фото: Getty Images | Роман Абрамович

Маєток, розташований у провінції Алгарві на півдні Португалії, коштує понад 10 мільйонів євро.

Влада Португалії заарештувала будинок російського мільярдера Романа Абрамовича вартістю 10 мільйонів євро. Про це повідомляє газета Publico.

Маєток, про який йдеться, розташований у регіоні Алгарві, у містечку Кінта-ду-Лагу на півдні Португалії. За два тижні до початку військової операції Росії в Україні компанія Millhouse Views LLC, що належить інвестиційному холдингу Абрамовича, намагалася позбутися маєтку, продавши його. Проте португальська банківська держкорпорація Caixa Geral de Depósitos повідомила про це поліцію. З 25 березня реєстрацію власності було заморожено на вимогу МЗС Португалії.

Нагадаємо, 10 березня, невдовзі після вторгнення ЗС РФ до України, Великобританія запровадила санкції проти Абрамовича. Британська влада заборонила бізнесмену в'їзд у країну, а також заморозила всі його активи на території держави, включаючи футбольний клуб "Челсі" та багатомільйонні об'єкти нерухомості. Причина — близькість мільярдера до президента Росії Володимира Путіна, а також вигода, яку він отримував від цих зв'язків. Пізніше санкції проти Абрамовича запровадили Євросоюз і Швейцарія.

А в середині квітня влада острова Джерсі, одного з найбільших офшорів у світі, заморозила активи Романа Абрамовича на суму понад 7 мільярдів доларів, що становить майже половину всього статку олігарха.

Французький уряд уже заарештував 12 будинків, вілл і апартаментів, що належать російському олігарху Роману Абрамовичу.

Також олігарх був змушений ховати свої яхти в Туреччині. Бо в будь-якому європейському порту вони можуть потрапити під арешт і бути затримані.