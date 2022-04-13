Абрамович втратив половину статків: на островах Джерсі заморозили мільярди олігарха РФ

Згідно з індексом мільярдерів, статки Романа Абрамовича оцінювали в $13,9 млрд. Згідно з рішенням влади острова, замороженими виявилися $7 млрд.

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На острові Джерсі, що знаходиться під юрисдикцією Великої Британії, заморозили активи російського олігарха Романа Абрамовича на понад 7 мільярдів доларів. Відповідне рішення ухвалила влада податкової гавані острова, а ухвалу виніс Королівський суд Джерсі. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

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Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg статки Романа Абрамовича становлять $13,9 мільярда, тобто на острові заблокували понад половину його рахунків. Також відомо, що місцева поліція видала ордер на обшук у приміщеннях, які, ймовірно, пов'язані з російським бізнесменом.

За даними британських документів за минулий рік, зареєстрована на Джерсі компанія Camberley International Investments Ltd надала кредит у розмірі 1,4 мільярда доларів холдинговій компанії Абрамовича "Челсі", проте його не погасили.

Острів Джерсі є частиною Нормандських островів, це самокерована територія британської корони недалеко від Франції. Крім фірм, що надають фінансові послуги, та туристів, острів довгий час був магнітом для багатих.

Нагадаємо, 10 березня Великобританія запровадила санкції проти Романа Абрамовича та інших російських олігархів. В об'єднаному королівстві заблокували рахунки бізнесменів, а також їм заборонили в'їжджати в країну.

15 березня Європейський Союз запровадив 4 пакет санкцій проти Росії, під які потрапив і Роман Абрамович.

24 березня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про те, що Абрамович бере участь у російсько-українських мирних переговорах. В Офісі Президента Зеленського також підтвердили, що російський олігарх бере участь у переговорах з перших днів.

5 квітня ЗМІ писали про те, що через санкції Абрамович "впрошує" своїх друзів із США позичити йому по мільйону доларів, щоб триматися на плаву. Журналістам стало відомо, що в тиждень російський бізнесмен витрачає $750 тис. на персонал.