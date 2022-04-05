Російський олігарх Роман Абрамович просить у друзів у борг хоча б мільйон доларів

Рахунки мільярдера заморожені, і йому нема чим платити персоналу, зокрема й командам його п'яти яхт

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Російський олігарх Роман Абрамович "благає" своїх впливових друзів із США позичити йому по мільйону доларів, щоб утримати його на плаву, оскільки його активи заморожені через санкції. Про це пише Page Six.

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Виданню стало відомо, що витрати Абрамовича на персонал на тиждень становлять щонайменше 750 тисяч доларів. І в цю суму входить зарплата членів команд його п'яти яхт, дві з яких "Екліпс" та "Соляріс" зараз перебувають у територіальних водах Туреччини.

[ + – ] Яхта Абрамовича "Екліпс" Фото: Yacht Charter Fleet

Але, хоч в Абрамовича, який влаштовував шикарні вечірки в минулому, повно впливових друзів у Голлівуді та на Волл-стріт, журналісти переконані, що вони побояться позичити йому гроші навіть після того, як він взяв участь у мирних переговорах між Росією та Україною.

"Він звернувся до голлівудського продюсера і режисера Бретта Ратнера та до сім'ї Ротшильди, серед інших. І хоч вони друзі, вони не погодилися позичити йому гроші. Або тому що в них немає таких сум готівкою, або тому, що неясно, які будуть наслідки після цього відповідно до міжнародного права", — прокоментувало джерело.

Великобританія та ЄС ввели санкції проти Абрамовича, статки якого, за даними Bloomberg, становили 14,3 мільярда доларів на початку березня невдовзі після вторгнення Росії в Україну.

Він намагався продати свою нерухомість у Британії: пентхаус у Лондоні та апартаменти в Кенсінгтоні, Лондон, але йому це не вдалося. Потім активи Абрамовича заморозили американські хедж-фонди. Санкції також завадили йому отримати прибуток від продажу його футбольного клубу "Челсі" за 3 мільярди доларів.

У 2018 році Абрамович передав своїй колишній дружині Даші Жуковій об'єкти нерухомості на суму 92,3 мільйона доларів у Верхньому Іст-Сайді, згідно з міськими записами про власність.

Іронія долі полягає в тому, що Абрамович володіє як мінімум п'ятьма яхтами на загальну суму майже 1,4 мільярда доларів, а також маєтком на острові Сен-Бартс вартістю 700 мільйонів доларів. Його яхти поки що не заарештовані. Уряд Антигуа підтвердив, що дві яхти у їхніх територіальних водах належать Абрамовичу. Йдеться про яхту "Halo" та допоміжне судно "Garcon", які оцінюються приблизно в 40 та 20 мільйонів доларів відповідно.

[ + – ] Яхта Абрамовича "Соляріс" у Бодрумі Фото: Anadolu

Супер'яхта "Eclipse" вартістю 700 мільйонів доларів — одна з найбільших яхт у світі, завдовжки 550 футів, з 24 каютами, з екіпажем з 70 людей, з куленепробивним склом і системою протиракетної оборони пришвартована в турецькому Мармарисі.

А яхті "Solaris" довелося залишити турецький Бодрум після того, як оператор порту відмовив їй у швартовці, побоюючись санкцій.