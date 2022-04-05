Российский олигарх Роман Абрамович просит у друзей в долг хотя бы миллион долларов

Счета миллиардера заморожены и ему нечем платить персоналу, в том числе и командам его пяти яхт

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Российский олигарх Роман Абрамович "умоляет" своих влиятельных друзей из США одолжить ему по миллиону долларов, чтобы удержать его на плаву, поскольку его активы заморожены из-за санкций. Про этом пишет Page Six.

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Изданию стало известно, что траты Абрамовича на персонал в неделю составляют не менее 750 тысяч долларов. И в эту сумму входит зарплата членов команд его пяти яхт, две из которых "Эклипс" и "Солярис" сейчас находятся в территориальных водах Турции.

[ + – ] Яхта Абрамовича "Эклипс" Фото: Yacht Charter Fleet

Но хотя у Абрамовича, устраивавшего шикарные вечеринки в прошлом, полно влиятельных друзей в Голливуде и на Уолл-стрит, журналисты убеждены, что они побоятся ссудить его деньгами даже после того, как он принял участие в мирных переговорах между Россией и Украиной.

"Он обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов, среди прочих. И хоть они друзья, они не согласились одолжить ему денег. Либо потому что у них нет таких сумм наличными, либо потому что неясно, какие будут последствия у этого в соответствии с международным правом", — прокомментировал источник.

Великобритания и ЕС ввели санкции против Абрамовича, состояние которого, по данным Bloomberg, составляло 14,3 миллиардов долларов, в начале марта вскоре после вторжения России в Украину.

Он пытался продать свою недвижимость в Британии: пентхаус в Лондоне и апартаменты в Кенсингтоне, Лондон, но ему это не удалось. После активы Абрамовича были заморожены американскими хедж-фондами. Санкции также помешали ему получить прибыль от продажи его футбольного клуба "Челси" за 3 миллиарда долларов.

В 2018 году Абрамович передал своей бывшей жене Даше Жуковой объектов недвижимости на сумму 92,3 миллиона долларов в Верхнем Ист-Сайде, согласно городским записям о собственности.

Ирония судьбы заключается в том, что Абрамович владеет как минимум пятью яхтами на общую сумму почти 1,4 миллиарда долларов, а также поместьем на острове Сен-Бартс, стоимостью в 700 миллионов долларов. Его яхты пока не арестованы. Правительство Антигуа подтвердило, что две яхты в их территориальных водах принадлежат Абрамовичу. Речь идет о яхте Halo и вспомогательном судно Garcon, которые оцениваются примерно в 40 и 20 миллионов долларов соответственно.

[ + – ] Яхта Абрамовича "Солярис" в Бодруме Фото: Anadolu

Суперяхта Eclipse стоимостью 700 миллионов долларов — одна из самых больших яхт в мире, длиной 550 футов, с 24 каютами, с экипажем из 70 человек, с пуленепробиваемыми стеклами и системой противоракетной обороны пришвартована в турецком Мармарисе.

А яхте Solaris пришлось покинуть турецкий Бодрум после того, как оператор порта отказал ей в швартовке, опасаясь санкций.