Яхту Абрамовича выгнали из турецкого Бодрума

Суперяхта "Solaris" российского миллиардера была вынуждена отчалить из-за возражений портового оператора

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Пока по всему миру задерживают яхты российских олигархов и арестовывают их имущество, бывший губернатор Чукотки не может найти тихую гавань для своей суперяхты "Солярис", стоимостью в 430 миллионов фунтов стерлингов. Ей пришлось отчалить из турецкого Бодрума. Об этом пишет Daily Mail.

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140-метровая яхта с вертолетной площадкой и бассейном прибыла в Бодрум в понедельник утром, но оператор порта отказал ей в швартовке и команде "Соляриса" снова пришлось отправиться в плавание.

[ + – ] Яхта Романа Абрамовича в Бодруме Фото: Anadolu

Компания Global Ports Holding, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже, отказалась принимать плату за швартовку. Хотя Турция и не ввела санкции в отношении российского олигарха, но оператор порта отклонил плату за стоянку судна, опасаясь, что эта финансовая операция приведет к тому, что компания нарушит санкции Великобритании против России.

Абрамович предпринял попытку скрыть Solaris в турецких водах еще в прошлом месяце после того, как понял, что страны ЕС могут попытаться конфисковать и экспроприировать судно. Ранее яхта, которая ходит под флагом Бермудских островов, была пришвартована в марине Черногории.

По данным Financial Times, у Абрамовича есть целый флот из пяти яхт, включая "Solaris", общей стоимостью 760 миллионов фунтов стерлингов. Еще одна его дорогая игрушка, 163-метровая яхта "Eclipse" стоимостью 540 миллионов фунтов стерлингов сейчас пришвартована в турецком порту Мармарис.

[ + – ] Яхта Романа Абрамовича "Солярис" Фото: Yacht Charter Fleet

Там "Эклипс" уже стала местной достопримечательностью, у которой фотографируются местные жители и туристы.

А вчера, в Испании по запросу ФБР была задержана яхта российского миллиардера Виктора Вексельберга. Виктор Вексельберг – уроженец УССР, он родился в Дрогобыче, Львовской области. Он является председателем совета директоров группы компаний "Ренова", которые занимаются металлургией, химической промышленность и золотодобычей на Камчатке. Также компании принадлежат горнодобывающие активы в ЮАР, Киргизии, Намибии и Монголии.

С 2017 года Вексельберг – гражданин республики Кипр. В 2021 году его состояние оценивалось в 9 миллиардов долларов.