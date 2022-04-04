В Испании по запросу США арестовали яхту российского олигарха Виктора Вексельберга

Яхту Tango уже обыскали федеральные агенты США и испанские правоохранители

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В порту Пальма-де-Майорка, Испания, была задержана суперяхта Tango, которую связывают с российским миллиардером Виктором Вексельбергом, приближенным к президенту РФ. Об этом сообщает АР.

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Журналистам стало известно, что судно задержали по запросу США, но операция проводилась совместно с испанскими правоохранителями. Это первый случай, когда имущество российского олигарха было арестовано именно по запросу Вашингтона. До этого европейские страны действовали по собственной инициативе, задерживая яхты олигархов, которые попали под санкции ЕС.

Агенты конфисковали документы и компьютеры находящиеся на яхте, которые будут проанализированы, чтобы подтвердить настоящую личность владельца.

[ + – ] Агенты ФБР на яхте "Танго" Виктора Вексельберга

Вексельберг тесно связан с США. У него есть дома в Нью-Йорке и Коннектикуте, именно сюда он перевез всю свою семью еще в 2019 году.

Вексельберга допрашивали в 2016 году, расследуя дело о вмешательстве РФ в выборы в США.

Олигарх впервые попал под санкции США в 2018 году, а затем снова в марте этого года, вскоре после начала вторжения в Украину. Вексельберг также попал под санкции властей Великобритании.

Виктор Вексельберг – уроженец УССР, он родился в Дрогобыче, Львовской области. Он является председателем совета директоров группы компаний "Ренова", которые занимаются металлургией, химической промышленность и золотодобычей на Камчатке. Также компании принадлежат горнодобывающие активы в ЮАР, Киргизии, Намибии и Монголии.

С 2017 года Вексельберг – гражданин республики Кипр. В 2021 году его состояние оценивалось в 9 миллиардов долларов.

Яхта Tango

Яхта ходит под флагом Островов Кука и принадлежит компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, управляемой различными обществами в Панаме, заявили в Испании, "следуя сложной финансовой и социальной сети, чтобы скрыть свое истинное право собственности". Ее стоимость — около 120 миллионов долларов.

[ + – ] Яхта "Танго" Виктора Вексельберга Фото: Yacht Charter Fleet

Она рассчитана 14 пассажиров, которые должны проживать в семи комфортабельных каютах. Обслуживают их 20 человек экипажа.

Яхта "Танго" была построена компанией Feadship в Нидерландах на их верфи Kaag. Ее интерьер разработан британским дизайнерским домом Harrison Eidsgaard. Внешний дизайн — работа Харрисона Эйдсгаарда. Яхта была передана владельцу в 2011 году.

Яхта не была доступна для чартера.