В Іспанії за запитом США заарештували яхту російського олігарха Віктора Вексельберга

Яхту "Tango" вже обшукали федеральні агенти США та іспанські правоохоронці

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У порту Пальма-де-Майорка, Іспанія, затримали супер'яхту "Tango", яку пов'язують із російським мільярдером Віктором Вексельбергом, наближеним до президента РФ. Про це повідомляє АР.

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Журналістам стало відомо, що судно затримано за запитом США, але операцію проводили спільно з іспанськими правоохоронцями. Це перший випадок, коли майно російського олігарха заарештували саме на запит Вашингтона. До цього європейські країни діяли з власної ініціативи, затримуючи яхти олігархів, які потрапили під санкції ЄС.

Агенти конфіскували документи та комп'ютери, що знаходяться на яхті, які проаналізують, щоб підтвердити справжню особу власника.

[ + – ] Агенти ФБР на яхті "Танго" Віктора Вексельберга

Вексельберг тісно пов'язаний із США. У нього є будинки в Нью-Йорку та Коннектикуті, саме сюди він перевіз усю свою сім'ю ще у 2019 році.

Вексельберга допитували у 2016 році, розслідуючи справу про втручання РФ у вибори США.

Олігарх вперше потрапив під санкції США у 2018 році, а потім знову в березні цього року, невдовзі після початку вторгнення в Україну. Вексельберг також потрапив під санкції влади Великої Британії.

Віктор Вексельберг — уродженець УРСР, він народився в Дрогобичі, Львівській області. Він є головою ради директорів групи компаній "Ренова", які займаються металургією, хімічною промисловістю та золотовидобуванням на Камчатці. Також компанії належать гірничодобувні активи у ПАР, Киргизстані, Намібії та Монголії.

З 2017 року Вексельберг — громадянин республіки Кіпр. У 2021 році його статки оцінювали в 9 мільярдів доларів.

Яхта "Tango"

Яхта ходить під прапором Островів Кука і належить компанії, зареєстрованій на Британських Віргінських островах, якою керують різні товариства в Панамі, заявили в Іспанії, "слідуючи по складній фінансовій та соціальній мережі, щоб приховати своє справжнє право власності". Її вартість — близько 120 мільйонів доларів.

[ + – ] Яхта "Танго" Віктора Вексельберга Фото: Yacht Charter Fleet

Вона розрахована на 14 пасажирів, які мають проживати в семи комфортабельних каютах. Обслуговують їх 20 людей екіпажу.

Яхту "Танго" побудувала компанія Feadship в Нідерландах на корабельні Kaag. Її інтер'єр розробив британський дизайнерський будинок Harrison Eidsgaard. Зовнішній дизайн — робота Харрісона Ейдсгаарда. Яхту передали власнику у 2011 році.

Яхта не була доступна для чартеру.