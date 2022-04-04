В Іспанії за запитом США заарештували яхту російського олігарха Віктора Вексельберга
Яхту "Tango" вже обшукали федеральні агенти США та іспанські правоохоронці
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У порту Пальма-де-Майорка, Іспанія, затримали супер'яхту "Tango", яку пов'язують із російським мільярдером Віктором Вексельбергом, наближеним до президента РФ. Про це повідомляє АР.
Журналістам стало відомо, що судно затримано за запитом США, але операцію проводили спільно з іспанськими правоохоронцями. Це перший випадок, коли майно російського олігарха заарештували саме на запит Вашингтона. До цього європейські країни діяли з власної ініціативи, затримуючи яхти олігархів, які потрапили під санкції ЄС.
Агенти конфіскували документи та комп'ютери, що знаходяться на яхті, які проаналізують, щоб підтвердити справжню особу власника.
Вексельберг тісно пов'язаний із США. У нього є будинки в Нью-Йорку та Коннектикуті, саме сюди він перевіз усю свою сім'ю ще у 2019 році.
Вексельберга допитували у 2016 році, розслідуючи справу про втручання РФ у вибори США.
Олігарх вперше потрапив під санкції США у 2018 році, а потім знову в березні цього року, невдовзі після початку вторгнення в Україну. Вексельберг також потрапив під санкції влади Великої Британії.
Віктор Вексельберг — уродженець УРСР, він народився в Дрогобичі, Львівській області. Він є головою ради директорів групи компаній "Ренова", які займаються металургією, хімічною промисловістю та золотовидобуванням на Камчатці. Також компанії належать гірничодобувні активи у ПАР, Киргизстані, Намібії та Монголії.
З 2017 року Вексельберг — громадянин республіки Кіпр. У 2021 році його статки оцінювали в 9 мільярдів доларів.
Яхта "Tango"
Яхта ходить під прапором Островів Кука і належить компанії, зареєстрованій на Британських Віргінських островах, якою керують різні товариства в Панамі, заявили в Іспанії, "слідуючи по складній фінансовій та соціальній мережі, щоб приховати своє справжнє право власності". Її вартість — близько 120 мільйонів доларів.
Вона розрахована на 14 пасажирів, які мають проживати в семи комфортабельних каютах. Обслуговують їх 20 людей екіпажу.
Яхту "Танго" побудувала компанія Feadship в Нідерландах на корабельні Kaag. Її інтер'єр розробив британський дизайнерський будинок Harrison Eidsgaard. Зовнішній дизайн — робота Харрісона Ейдсгаарда. Яхту передали власнику у 2011 році.
Яхта не була доступна для чартеру.