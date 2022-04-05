Яхту Абрамовича вигнали з турецького Бодрума

Супер'яхта "Solaris" російського мільярдера була змушена відчалити через відмову портового оператора

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Поки по всьому світу затримують яхти російських олігархів і заарештовують їхнє майно, колишній губернатор Чукотки не може знайти тиху гавань для своєї супер'яхти "Соляріс" вартістю 430 мільйонів фунтів стерлінгів. Їй довелося відчалити з турецького Бодрума. Про це пише Daily Mail.

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140-метрова яхта з вертолітним майданчиком та басейном прибула в Бодрум у понеділок вранці, але оператор порту не дозволив їй пришвартуватися, тож команді "Солярісу" знову довелося вирушити в плавання.

[ + – ] Яхта Романа Абрамовича в Бодрумі Фото: Anadolu

Компанія Global Ports Holding, що котирується на Лондонській фондовій біржі, відмовилася приймати плату за швартування. Хоча Туреччина і не запровадила санкції проти російського олігарха, але оператор порту відхилив плату за стоянку судна, побоюючись, що ця фінансова операція призведе до того, що компанія порушить санкції Великої Британії проти Росії.

Абрамович спробував приховати "Solaris" у турецьких водах ще минулого місяця після того, як зрозумів, що країни ЄС можуть спробувати конфіскувати та експропріювати судно. Раніше яхту, що ходить під прапором Бермудських островів, пришвартували в марині Чорногорії.

За даними Financial Times, Абрамович має цілий флот з п'яти яхт, включаючи "Solaris", загальною вартістю 760 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще одна його дорога іграшка, 163-метрова яхта "Eclipse" вартістю 540 мільйонів фунтів стерлінгів, зараз пришвартована в турецькому порту Мармарис.

[ + – ] Яхта Романа Абрамовича "Соляріс" Фото: Yacht Charter Fleet

Там "Екліпс" вже стала місцевою пам'яткою, поруч з якою фотографуються місцеві жителі та туристи.

А вчора в Іспанії на запит ФБР затримали яхту російського мільярдера Віктора Вексельберга. Віктор Вексельберг — уродженець УСРР, він народився в Дрогобичі, Львівській області. Він є головою ради директорів групи компаній "Ренова", які займаються металургією, хімічною промисловістю та золотовидобуванням на Камчатці. Також компанії належать гірничодобувні активи у ПАР, Киргизстані, Намібії та Монголії.

З 2017 року Вексельберг — громадянин республіки Кіпр. У 2021 році його статки оцінювали в 9 мільярдів доларів.