164-метрова яхта Абрамовича стала визначною пам'яткою в Туреччині

Люксове судно Eclipse нещодавно пришвартувалося в порту турецького міста Мармарис і не могло залишитися непоміченим.

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Тиждень тому в турецькому курортному місті Мармарис помітили 164-метрову яхту російського олігарха Романа Абрамовича. Люксове судно під назвою Eclipse моментально стало головною визначною пам'яткою, на тлі якої фотографуються туристи та місцеві.

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Зазначимо, що біля турецького берега зараз ще одна яхта Абрамовича — Solaris, яка зайшла в Бодрум із Барселони. З того моменту, як західні країни ввели санкції проти російських мільярдерів, багато хто став "евакуювати" свої яхти в "безпечніші" країни. Популярністю користується Туреччина, яка позиціонує себе нейтральною стороною у війні Росія проти України, а також ОАЕ та Мальдіви.

Сам Абрамович також перебуває в Туреччині. 29 березня він брав участь у російсько-українських переговорах у Стамбулі, що відбулися в палаці Долмабахче.

Фокус також писав, що після першої зустрічі російсько-українських делегацій Абрамовича намагалися отруїти, про що повідомили закордонні ЗМІ.