164-метрова яхта Абрамовича стала визначною пам'яткою в Туреччині
Люксове судно Eclipse нещодавно пришвартувалося в порту турецького міста Мармарис і не могло залишитися непоміченим.
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Тиждень тому в турецькому курортному місті Мармарис помітили 164-метрову яхту російського олігарха Романа Абрамовича. Люксове судно під назвою Eclipse моментально стало головною визначною пам'яткою, на тлі якої фотографуються туристи та місцеві.
Зазначимо, що біля турецького берега зараз ще одна яхта Абрамовича — Solaris, яка зайшла в Бодрум із Барселони. З того моменту, як західні країни ввели санкції проти російських мільярдерів, багато хто став "евакуювати" свої яхти в "безпечніші" країни. Популярністю користується Туреччина, яка позиціонує себе нейтральною стороною у війні Росія проти України, а також ОАЕ та Мальдіви.
Сам Абрамович також перебуває в Туреччині. 29 березня він брав участь у російсько-українських переговорах у Стамбулі, що відбулися в палаці Долмабахче.
Фокус також писав, що після першої зустрічі російсько-українських делегацій Абрамовича намагалися отруїти, про що повідомили закордонні ЗМІ.