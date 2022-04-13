Абрамович лишился половины состояния: на островах Джерси заморозили миллиарды олигарха РФ

Согласно индексу миллиардеров, состояние Романа Абрамовича оценивалось в $13,9 млрд. Согласно решению властей острова, замороженными оказались $7 млрд.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На острове Джерси, который находится под юрисдикцией Великобритании, заморозили активы российского олигарха Романа Абрамовича более чем на $7 миллиардов. Соответствующее решение приняли власти налоговой гавани острова, а постановление вынес Королевский суд Джерси. Об этом сообщает американское издание "Bloomberg".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg состояние Романа Абрамовича составляет $13,9 миллиардов, таким образом на острове были заблокированы более половины его счетов. Также известно, что местная полиция выдала ордер на обыск в помещениях, которые предположительно связана с российским бизнесменом.

По данным британских документов за прошлый год, зарегистрированная на Джерси компания Camberley International Investments Ltd предоставила кредит в размере 1,4 миллиарда долларов холдинговой компании Абрамовича "Челси", однако он не был погашен.

Остров Джерси является частью Нормандских островов, это самоуправляемая территория британской короны недалеко от Франции. Помимо фирм, предоставляющих финансовые услуги, и туристов, остров долгое время был магнитом для богатых.

Напомним, 10 марта Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича и других российских олигархов. В объединенном королевстве заблокировали счета бизнесменов, а также запретили им въезжать в страну.

15 марта Европейских союз ввел 4 пакет санкций против России, под которые попал и Роман Абрамович.

24 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Абрамович принимает участие в российско-украинских мирных переговорах. В Офисе президента Зеленского также подтвердили, что российский олигарх участвует в переговорах практически с первых дней.

5 апреля СМИ писали о том, что из-за санкций Абрамович "умоляет" своих друзей из США одолжить ему по миллиону долларов, чтобы держатся на плаву. Журналистам стало известно, что в неделю российский бизнесмен тратит $750 тыс. на персонал.