Олігархи РФ готові пожертвувати Україні мільярди, щоб позбутися санкцій Заходу, – ЗМІ
За словами голови Мінфіну Канади Христі Фріланд, ініціатива походить від самих олігархів. Вони не згодні з агресивною політикою Кремля і незадоволені становищем, у якому опинилися.
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Російські олігархи пропонують добровільно пожертвувати значну частину капіталів на відновлення України в обмін на виключення зі списків санкцій Заходу. Про це заявила глава Міністерства фінансів Канади Христя Фріланд на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки", пише німецька газета Handelsblatt.
Фріланд сказала 6 колегам-міністрам, що бізнесмени з Росії, які потрапили під санкції, самі проявляють ініціативу і дзвонять їй. Багаті люди дуже незадоволені становищем, яке вони потрапили, коментує вона.
Олігархи з РФ, за її словами, не погоджуються з агресивною війною, яку Росія розв'язала проти України, але не можуть нічого сказати проти через загрозу репресій Москви.
Російські олігархи, за словами канадської міністрині, запропонували угоду: значну частину активів вони відправляють Заходу, а їх виключають зі списків санкцій. Прізвища бізнесменів і конкретні суми внесків у статті не навели. Переговори з ними ще на початковій стадії, стверджують автори.
"Така угода могла б дати певні переваги для всіх сторін: Київ отримує мільярди, Захід уникає дебатів про експропріацію, а російські підприємці повертають своє розкішне життя", — пише видання.
Нагадаємо, що паризький музей "Центр Помпіду" відмовився від грошей російського бізнесмена, голови "Норнікеля" Володимира Потаніна. Він хотів поповнити колекції російського мистецтва.
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