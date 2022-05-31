Роман Абрамович решил оспорить санкции в суде ЕС в Люксембурге

Ранее иски против Совета ЕС, который и ввел против них санкции, подали российские олигархи Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Мордашов и другие

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Российский миллиардер Роман Абрамович решил оспорить в суде ЕС введенные против него санкции. Он подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел против него ограничительные меры из-за вторжения ВС РФ в Украину, назвав его "российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным". Иск был зарегистрирован в картотеке суда еще 25 мая, сообщает "Коммерсантъ".

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Кроме того, что иск был подан и зарегистрирован – никаких прочих подробностей нет: вся информация на сайте суда ЕС закрыта.

Напомним, санкции против Романа Абрамовича начали вводить еще в начале марта, вскоре после вторжения ВС РФ на территорию Украины. Первой стала Великобритания: активы Абрамовича были заморожены и ему запретили въезд в страну. В середине марта санкции против олигарха ввел и Евросоюз.

В ЕС сообщили, что санкции против бывшего губернатора Чукотки ввели потому что он является "российским олигархом, имеющим тесные связи с президентом РФ". В Европе начали "замораживать" его активы, после чего выяснилось, что Абрамович в прошлом обзавелся огромным количеством недвижимости по всему Евросоюзу. Только во Франции были арестованы 12 его домов, вилл и апартаментов.

Кроме Абрамовича оспаривают санкции и другие российские олигархи. Среди них — акционеры "Альфа-банка" Петр Авен и Михаил Фридман. Они считают решение ЕС необоснованным и таковым, что наносит ущерб бизнесу.

Также в суд ЕС подали иски владелец "Северстали" Алексей Мордашов, спрятавший свою яхту во Владивостоке, и, основатель USM Holdings Алишер Усманов, чья суперхта была арестована в числе первых, как и виллы на Сардинии.

В картотеке суда ЕС также зарегистрированы иски госкорпорации "ВЭБ.РФ", ее главы Игоря Шувалова, бывшего председателя совета директоров группы "Синара" Александра Пумпянского, экс-главы "Уралхима" Дмитрия Мазепина, миллиардера Андрея Мельниченко и некоторых других российских олигархов.

На днях Роману Абрамовичу все же удалось продать свою любимую "игрушку": ФК "Челси", который он в 2003 году купил у Кена Бейтса за 140 миллионов долларов. Правление Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. За "Челси" предложили 5,24 миллиардов долларов. Из них 2,5 миллиарда будет выплачено за сам клуб, и еще 2,16 миллиарда будет вложено в его развитие. Ранее Абрамович уверял, что деньги от продажи ФК пойдут в благотворительный фонд и будут использованы для помощи жертвам войны в Украине.