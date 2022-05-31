Роман Абрамович вирішив оскаржити санкції в суді ЄС у Люксембурзі

Раніше позови проти Ради ЄС, яка і ввела проти них санкції, подали російські олігархи Петро Авен, Михайло Фрідман, Олексій Мордашов та інші.

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Російський мільярдер Роман Абрамович вирішив оскаржити в суді ЄС санкції, введені проти нього. Він подав позов до Європейського суду в Люксембурзі проти Ради ЄС, який ввів проти нього обмежувальні заходи через вторгнення ЗС РФ в Україну, назвавши його "російським олігархом, який має давні та тісні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним". Позов був зареєстрований у картотеці суду ще 25 травня, повідомляє "Комерсант".

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Крім того, що позов було подано та зареєстровано — жодних інших подробиць немає: вся інформація на сайті суду ЄС закрита.

Нагадаємо, санкції проти Романа Абрамовича почали запроваджувати ще на початку березня, невдовзі після вторгнення ЗС РФ на територію України. Першою стала Великобританія: активи Абрамовича заморозили і заборонили в'їзд у країну. У середині березня санкції проти олігарха запровадив і Євросоюз.

В ЄС повідомили, що санкції проти колишнього губернатора Чукотки запровадили, бо він є "російським олігархом, який має тісні зв'язки з президентом РФ". У Європі почали "заморожувати" його активи, після чого з'ясувалося, що Абрамович у минулому обзавівся величезною кількістю нерухомості по всьому Євросоюзу. Тільки у Франції заарештували 12 його будинків, вілл та апартаментів.

Окрім Абрамовича заперечують санкції й інші російські олігархи. Серед них — акціонери "Альфа-банку" Петро Авен та Михайло Фрідман. Вони вважають рішення ЄС необґрунтованим і таким, що завдає шкоди бізнесу.

Також до суду ЄС подали позови власник "Северсталі" Олексій Мордашов, який сховав свою яхту у Владивостоці, і засновник USM Holdings Алішер Усманов, чия супер'яхта була заарештована серед перших, як і вілли на Сардинії.

У картотеці суду ЄС також зареєстровані позови держкорпорації "ВЕБ.РФ", її голови Ігоря Шувалова, колишнього голови ради директорів групи "Сінара" Олександра Пумпянського, ексглави "Уралхіму" Дмитра Мазепіна, мільярдера Андрія Мельниченка та деяких інших російських олігархів.

Днями Роману Абрамовичу все ж таки вдалося продати свою улюблену "іграшку": ФК "Челсі", який він у 2003 році купив у Кена Бейтса за 140 мільйонів доларів. Правління Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) схвалило продаж "Челсі" консорціуму американського бізнесмена Тодда Боелі. За "Челсі" запропонували 5,24 мільярда доларів. З них 2,5 мільярда виплатять за сам клуб, і ще 2,16 мільярда вкладуть у його розвиток. Раніше Абрамович запевняв, що гроші від продажу ФК підуть до благодійного фонду та будуть використані для допомоги жертвам війни в Україні.