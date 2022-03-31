Мішень для селфі. Російський мільярдер Мордашов врятував свою яхту від арешту, перегнавши її до Владивостока

Втім, якщо яхта Nord тепер у безпеці, іншу його яхту — Lady M — затримали в Італії одну з перших

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142-метрова яхта російського мільярдера Олексія Мордашова прибула до Владивостока. До цього власник "Северсталі" ховав її на Сейшелах. Про це пише "ОТВ".

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Після того, як Олексій Мордашов потрапив під санкції Євросоюзу, його майно за кордоном опинилося під загрозою арешту.

Так, його супер'яхту Lady M вартістю 70 мільйонів доларів затримали в Італії. Також італійська фінансова поліція повідомила про арешт його нерухомості на острові Сардинія. А 142-метрова яхта Nord прямувала з Сейшелів понад три тижні. Тепер, як пишуть місцеві ЗМІ, "помилуватися" однією з найбільших яхт світу можна прямо біля причалів морвокзалу.

Шестипалубну яхту Nord вважають однією з найбільших у світі. Корпус виконаний зі сталі, в носовій частині розташований вертолітний майданчик. Яхту спустили на воду лише у 2021 році.

Її побудувала компанія Lurssen у Німеччині на її корабельні в Бремені. Її інтер'єр розробив італійський дизайнерський будинок Nuvolari Lenard. 36 пасажирів мали розміщуватися у 20 розкішних каютах. Для чартеру вона не була доступна.

Орієнтовна вартість судна — від 300 мільйонів доларів. Треба сказати, що це вперше, коли яхта Мордашова припливла до територіальних вод Росії, раніше вона базувалася в Середземному морі чи островах.

Тому подивитися на "іграшку" олігарха з'явився натовп роззяв.

"Таке враження, що подивитися на яхту вийшли всі співробітники морвокзалу. Людей дуже багато. Яхта справді величезна, красива, нагадує лайнери, які раніше до нас заходили. Вона навіть вища за морвокзал. На самій яхті видно, що ходять люди, звучить неросійська мова. Вони легко одягнені, їм холодно, і вони кутаються. Певне, не звикли до такої температури", — розповів очевидець. Інші жителі Владивостока також були в захваті.

Чудова яхта, багато позитивних вражень! Ми в захваті від такого масштабу, який прибув в наш порт;

Чудова конструкція. Зараз хочемо в інтернеті набрати й почитати, коли її зробили, що, як і чого;

Давно таких у нас не було. В принципі, в нас ніколи таких яхт не було. Зазвичай лише лайнери заходили.

Чи прибуде сам Мордашов, щоб помилуватися своїм врятованим майном, — невідомо.