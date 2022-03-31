Мишень для селфи. Российский миллиардер Мордашов спас свою яхту от ареста, перегнав ее во Владивосток

Впрочем, если яхта Nord теперь в безопасности, но другая его яхта — Lady M, — была задержана в Италии одной из первых

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142-метровая яхта российского миллиардера Алексея Мордашова прибыла во Владивосток. До этого владелец "Северстали" прятал ее на Сейшелах. Об этом пишет "ОТВ".

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После того, как Алексей Мордашов попал под санкции Евросоюза, его имущество за границей оказалось под угрозой ареста.

Так, его суперяхта Lady M стоимостью в 70 миллионов долларов, была задержана в Италии. Также итальянская финансовая полиция сообщила об аресте его недвижимости на острове Сардиния. А 142-метровая яхта Nord следовала с Сейшел более трех недель. Теперь, как пишут местные СМИ, "полюбоваться" одной из крупнейших яхт мира можно теперь прямо у причалов морвокзала.

Шестипалубная яхта Nord считается одной из самых больших в мире. Корпус выполнен из стали, в носовой части расположена вертолетная площадка. Яхту спустили на воду только в 2021 году.

Она была построена компанией Lurssen в Германии на их верфи в Бремене. Ее интерьер разработан итальянским дизайнерским домом Nuvolari Lenard. 36 пассажиров должны были размещаться в 20 роскошных каютах. Для чартера она не была доступна.

Примерная стоимость судна – от 300 миллионов долларов. Надо сказать, что это первый раз, когда яхта Мордашова приплыла в территориальные воды России, ранее она базировалась в Средиземном море или на островах.

Поэтому посмотреть на "игрушку" олигарха явилась толпа зевак.

"Такое чувство, что посмотреть на яхту вышли все сотрудники морвокзала. Людей очень много. Яхта действительно огромная, красивая, напоминает лайнеры, которые раньше к нам заходили. Она даже выше морвокзала. На самой яхте видно, что ходят люди, звучит нерусская речь. Они легко одеты, им холодно, и они кутаются. Видимо, не привыкли к такой температуре", – рассказал очевидец. Другие жители Владивостока также были в восторге.

Отличная яхта, масса положительных впечатлений! Мы в восторге от такого масштаба, который прибыл в наш порт;

Замечательная конструкция. Сейчас хотим в интернете набрать и почитать, когда была сделана, что, как и чего;

Давно у нас таких не было. В принципе у нас никогда таких яхт не было. Обычно же только лайнеры заходили.

Прибудет ли сам Мордашов, чтобы полюбоваться на свое спасенное имущество, — неизвестно.