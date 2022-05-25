Уряд Великобританії затвердив продаж "Челсі" Романом Абрамовичем

Новим власником лондонського футбольного клубу стане консорціум на чолі з американським інвестором Тоддом Болі. Вартість операції становитиме 4,25 млрд фунтів.

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Уряд Великобританії затвердив продаж лондонського футбольного клубу "Челсі" консорціуму американського бізнесмена Тодда Болі. Про це повідомляє газета The Guardian.

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Міністр спорту країни Надін Дорріс видала відповідний дозвіл увечері, 24 травня. Питання про продаж Челсі за 4,25 мільярда фунтів стерлінгів остаточно закрили після того, як російський мільярдер Роман Абрамович погодився на умови продажу, запропоновані офіційним Лондоном.

Так через санкції, введені проти нього, Абрамович не отримає дивіденди від продажу клубу. Отримані кошти мають піти на допомогу постраждалим від війни в Україні.

"Ми задоволені тим, що виторг від продажу не дістанеться ні Роману Абрамовичу, ні іншим особам, що потрапили під санкції", — написала Доріс у себе в Twitter.

55-річний російський мільярдер виставив "Челсі" на продаж на початку березня цього року, заявивши, що це відбувається на користь клубу. 24 травня Прем'єр-ліга схвалила продаж клубу після того, як усі потенційні члени ради директорів пройшли перевірку власників та директорів. Завершення покупки було тривалим процесом через занепокоєння британського уряду про можливість росіянина, який перебуває під санкціями, отримати прибуток від цієї угоди.

Роман Абрамович придбав футбольний клуб у 2003 році. Його інвестиції в "Челсі" дозволили зробити цей клуб одним із найсильніших у Європі. За Абрамовича футбольний клуб став володарем Суперкубка УЄФА, завоював 21 трофей, зокрема п'ять титулів Прем'єр-ліги та дві Ліги чемпіонів.

Тодд Болі — співвласник американської бейсбольної франшизи "Лос-Анджелес Доджерс". Минулого року бізнесмен став акціонером клубу НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".

Нагадаємо, "Реал" підписав великий контракт із німецьким футболістом Антоніо Рюдігером. Його зарплата становитиме 9-10 мільйонів євро на рік після вирахування податків.

Раніше Фокус писав, що "Челсі" отримав заборону на продаж квитків та атрибутики.