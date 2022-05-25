Правительство Великобритании утвердило продажу "Челси" Романом Абрамовичем

Новым собственником лондонского футбольного клуба станет консорциум во главе с американским инвестором Тоддом Боли. Стоимость сделки составит 4,25 млрд фунтов.

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Правительство Великобритании утвердило продажу лондонского футбольного клуба "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боли. Об этом сообщает газета The Guardian.

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Министр спорта страны Надин Доррис выдала соответствующее разрешение вечером 24 мая. Вопрос о продаже "Челси" за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов был окончательно закрыт после того, как российский миллиардер Роман Абрамович согласился на условия продажи, предложенные официальным Лондоном.

Таким образом, из-за санкций, введенных в отношении него, Абрамович не получит дивиденды от продажи клуба. Вырученные средства должны пойти в помощь пострадавшим от войны в Украине.

"Мы удовлетворены тем, что выручка от продажи не достанется ни Роману Абрамовичу, ни другим попавшим под санкции лицам", — написала Доррис у себя в Twitter.

55-летний российский миллиардер выставил "Челси" на продажу в начале марта этого года, заявив, что это происходит в интересах клуба. 24 мая Премьер-лига одобрила продажу клуба после того, как все потенциальные члены совета директоров прошли проверку владельцев и директоров. Завершение покупки было длительным процессом из-за беспокойства британского правительства о возможности россиянина, находящегося под санкциями, получить прибыль от этой сделки.

Роман Абрамович приобрел футбольный клуб в 2003 году. Его инвестиции в "Челси" позволили сделать этот клуб одним из сильнейших в Европе. При Абрамовиче футбольный клуб стал обладателем Суперкубка УЕФА, завоевал 21 трофей, в том числе пять титулов Премьер-лиги и две Лиги чемпионов.

Тодд Боли — совладелец американской бейсбольной франшизы "Лос-Анджелес Доджерс". В прошлом году бизнесмен стал акционером клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".

Напомним, "Реал" подписал крупный контракт с немецким футболистом Антонио Рюдигером. Его зарплата будет составлять 9-10 миллионов евро в год, после вычета налогов.

Ранее Фокус писал, что "Челси" получил запрет на продажу билетов и атрибутики.