Правительство Великобритании утвердило продажу "Челси" Романом Абрамовичем
Новым собственником лондонского футбольного клуба станет консорциум во главе с американским инвестором Тоддом Боли. Стоимость сделки составит 4,25 млрд фунтов.
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Правительство Великобритании утвердило продажу лондонского футбольного клуба "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боли. Об этом сообщает газета The Guardian.
Министр спорта страны Надин Доррис выдала соответствующее разрешение вечером 24 мая. Вопрос о продаже "Челси" за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов был окончательно закрыт после того, как российский миллиардер Роман Абрамович согласился на условия продажи, предложенные официальным Лондоном.
Таким образом, из-за санкций, введенных в отношении него, Абрамович не получит дивиденды от продажи клуба. Вырученные средства должны пойти в помощь пострадавшим от войны в Украине.
"Мы удовлетворены тем, что выручка от продажи не достанется ни Роману Абрамовичу, ни другим попавшим под санкции лицам", — написала Доррис у себя в Twitter.
55-летний российский миллиардер выставил "Челси" на продажу в начале марта этого года, заявив, что это происходит в интересах клуба. 24 мая Премьер-лига одобрила продажу клуба после того, как все потенциальные члены совета директоров прошли проверку владельцев и директоров. Завершение покупки было длительным процессом из-за беспокойства британского правительства о возможности россиянина, находящегося под санкциями, получить прибыль от этой сделки.
Роман Абрамович приобрел футбольный клуб в 2003 году. Его инвестиции в "Челси" позволили сделать этот клуб одним из сильнейших в Европе. При Абрамовиче футбольный клуб стал обладателем Суперкубка УЕФА, завоевал 21 трофей, в том числе пять титулов Премьер-лиги и две Лиги чемпионов.
Тодд Боли — совладелец американской бейсбольной франшизы "Лос-Анджелес Доджерс". В прошлом году бизнесмен стал акционером клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".
Напомним, "Реал" подписал крупный контракт с немецким футболистом Антонио Рюдигером. Его зарплата будет составлять 9-10 миллионов евро в год, после вычета налогов.
Ранее Фокус писал, что "Челси" получил запрет на продажу билетов и атрибутики.