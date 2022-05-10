Отступные - 400 млн евро: "Реал" подписал крупный контракт с немецким футболистом (видео)

Мадридский клуб объявит о трансфере защитника после финала Лиги чемпионов.

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Немецкий футболист Антонио Рюдигер в ближайшее время станет игроком мадридского "Реала", сообщает издание The Athletic.

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29-летний игрок подписал с "галактикос" четырехлетний контракт, согласно которому его зарплата будет составлять 9-10 миллионов евро в год, после вычета налогов. Помимо солидной заработной платы, опытный защитник получит еще и подписной бонус при переходе в "Реал".

Рюдигер уже прошел медосмотр в новом клубе, но о трансфере будет объявлено после финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Реал" сыграет против "Ливерпуля".

Отмечается, что в контракте Рюдигера с "Реалом" прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро. Столько должен будет заплатить любой клуб, который захочет заполучить немецкого защитника.

Антонио Рюдигер с 2017 года выступал в составе "Челси". Он покидает лондонский клуб после пяти сезонов, поскольку клуб не предложил ему новый трудовой договор. Таким образом, Рюдигер уходит в "Реал" на правах свободного агента. В составе "Челси" Рюдигер выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2021), Лигу Европы УЕФА (2019), Суперкубок УЕФА (2021), Кубок Англии (2018) и Клубный чемпионат мира (2021). Единственный крупный трофей, который ему не удалось выиграть в составе "Челси" — чемпионат Англии.

Антонио Рюдигер известен своей жесткой манерой игры — болельщики часто подчеркивали его агрессивные действия при отборе мяча у соперника.

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Напомним, ранее стало известно, что нападающий "Боруссии" (Дортмунд) Эрлинг Холанд стал игроком "Манчестер Сити". Английский клуб заплатит за норвежского футболиста 60 миллионов евро и еще 50 миллионов отправится его агентам в качестве комиссионных за посреднические услуги.