"Манчестер Сити" объявил о приобретении Эрлинга Холанда (видео)

К новому клубу 21-летний футболист присоединится 1 июля 2022 года.

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Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" объявил о переходе норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Соответствующее заявление появилось на официальной странице клуба в Twitter.

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Согласно заявлению британского клуба, трансфер пока не оформлен юридически, поскольку на данный момент согласовываются детали личного контракта игрока. Но трансфер уже можно считать свершившимся — Холланд прибудет в "Манчестер Сити" 1 июля 2022 года.

Эрлинг Холанд перешел в "Манчестер Сити": кто и сколько получит?

Британское издание The Telegraph опубликовало все ключевые цифры вокруг трансфера Холанда в "Манчестер Сити".

"Боруссия" (Дортмунд), за которую норвежец выступал в последние сезоны, получит от англичан 60 миллионов евро. Еще 15 миллионов немецкий клуб может заработать в качестве бонусов за результативность игрока в новой команде.

Что касается контракта Холланда, то он будет рассчитан на пять лет, за которые норвежский футболист заработает 115 миллионов евро.

Не останутся обделенными и агенты игрока: за эту сделку они заработают 50 миллионов евро.

Эрлинг Холанд: статистика выступлений за "Боруссию" (Д)

Эрлинг Холанд пришел в дортмундскую "Боруссию" зимой 2020 года и быстро завоевал симпатии болельщиков. За два года в клубе он сыграл в 88 матчах, в которых поражал ворота соперника 85 раз. Чаще всего Холланд забивал в Бундеслиге: 61 мяч.

Несмотря на высокую результативность, в активе Холанда не так много трофеев: всего три. Он выиграл чемпионат и Кубок Австрии (2018/2019) в составе "Ред Булл Зальцбург", а с "Боруссией" — Кубок Германии в сезоне 2020/2021.

[ + – ] Эрлинг Холанд покидает "Боруссию" Дортмунд

Напомним, 9 мая Фокус рассказывал, что Эрлинг Холанд прошел медосмотр в "Манчестер Сити" и вернулся в Дортмунд, чтобы сыграть свой последний матч в составе "Боруссии". Специализированный трансферный ресурс Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.