Форвард дортмундской "Боруссии" Холланд близок к переходу в "Манчестер Сити", — СМИ

Клаусулу норвежского футболиста эксперты оценивают в сумму от 60 до 75 миллионов евро.

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Норвежский нападающий немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) Эрлинг Холланд может стать игроком английского клуба "Манчестер Сити", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

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Источник отмечает, что футболист уже побывал в Манчестере и даже прошел медосмотр в потенциально новом клубе. Также сообщается, что о трансфере официально объявят уже на этой неделе.

На данный момент клубы ведут переговоры о сумме трансфера. Эксперты оценивают ее в пределах от 60 до 75 миллионов евро.

[ + – ] Фабрицио Романо о трансфере Эрлинга Холланда в "Манчестер Сити"

В то же время, специализированный трансферный ресурс Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Холланд показал высокую результативность: во всех турнирах в составе "Боруссии" он отыграл в 29 матчах, забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу "Боруссия" Дортмунд занимает второе место за тур до конца чемпионата. В активе команды 66 очков и даже математически ее позиция в турнирной таблице не изменится. Чемпионом Германии уже стала "Бавария" (76 очков), а на третьей позиции финиширует "Байер" из Леверкузена (61 очко).

Напомним, что в составе "Манчестер Сити" выступает украинский футболист Александр Зинченко.

Ранее Фокус рассказывал, что украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик заинтересовал клуб английской Премьер-лиги "Брентфорд". Сообщалось, что английский клуб был готов заплатить за 21-летнего футболиста крупную компенсацию, но играть в новой команде футболист не сможет до лета. Также известно, что Мудриком заинтересовался немецкий "Байер" из Леверкузена.