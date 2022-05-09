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Форвард дортмундской "Боруссии" Холланд близок к переходу в "Манчестер Сити", — СМИ

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Эрлинг Холланд Боруссия, Холланд Манчестер Сити
Фото: ФК Боруссия Дортмунд | Эрлинг Холланд может сменить клуб в летнее межсезонье

Клаусулу норвежского футболиста эксперты оценивают в сумму от 60 до 75 миллионов евро.

Норвежский нападающий немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) Эрлинг Холланд может стать игроком английского клуба "Манчестер Сити", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Источник отмечает, что футболист уже побывал в Манчестере и даже прошел медосмотр в потенциально новом клубе. Также сообщается, что о трансфере официально объявят уже на этой неделе.

На данный момент клубы ведут переговоры о сумме трансфера. Эксперты оценивают ее в пределах от 60 до 75 миллионов евро.

Фабрицио Романо о трансфере Эрлинга Холланда в "Манчестер Сити"

В то же время, специализированный трансферный ресурс Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Холланд показал высокую результативность: во всех турнирах в составе "Боруссии" он отыграл в 29 матчах, забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу "Боруссия" Дортмунд занимает второе место за тур до конца чемпионата. В активе команды 66 очков и даже математически ее позиция в турнирной таблице не изменится. Чемпионом Германии уже стала "Бавария" (76 очков), а на третьей позиции финиширует "Байер" из Леверкузена (61 очко).

Напомним, что в составе "Манчестер Сити" выступает украинский футболист Александр Зинченко.

Ранее Фокус рассказывал, что украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик заинтересовал клуб английской Премьер-лиги "Брентфорд". Сообщалось, что английский клуб был готов заплатить за 21-летнего футболиста крупную компенсацию, но играть в новой команде футболист не сможет до лета. Также известно, что Мудриком заинтересовался немецкий "Байер" из Леверкузена.