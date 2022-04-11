Украинский талант "Шахтера" близок к переходу в английский "Брентфорд"

Английский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста крупную компенсацию, но играть в новой команде футболист не сможет до лета.

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Полузащитник футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Михаил Мудрик в ближайшее время может стать игроком английского клуба "Брентфорд", сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.

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Журналист отмечает, что стороны договорились о сумме компенсации и сделка может быть закрыта в течение ближайшей недели.

"Если все сложится (а шансы достаточно высокие), то до конца сезона Мудрик будет только тренироваться с новой командой. Играть, к сожалению, нет. Ведь АПЛ в числе лиг, которые не дали разрешения на регистрацию новых игроков вне трансферного окна. Это не пугает "Брентфорд", который хочет выиграть борьбу за украинского таланта уже сейчас — летом конкуренция за него будет выше", — написал Игорь Бурбас.

О какой именно сумме компенсации за футболиста идет речь, на данный момент, неизвестно. Специализированный ресурс Transfermarkt.com оценивает Михаила Мудрика в 4 миллиона евро, несмотря на то, что зимой сообщалось о готовности "Брентфорда" заплатить 15 миллионов евро.

Михаил Мудрик привлекался к тренировкам с первой командой еще в период, когда "Шахтер" тренировал Паулу Фонсека (2016-2019). При Луише Каштру он начал получать игровую практику, а окончательно игроком первой команды стал при Роберто Де Дзерби.

Ранее Фокус рассказывал, что ФК "Шахтер" провел акцию во время благотворительного матча против греческого "Олимпиакоса". Перед началом матча на трибунах организаторы разложили 176 детских игрушек — по числу детей, погибших с 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась на территорию Украины. Также в этом матче на спинах футболистов "Шахтера" вместо их фамилий были написаны названия украинских городов, пострадавших от российской военной агресси.