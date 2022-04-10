Игрушки на трибунах и футболки с названиями городов. "Шахтер" отыграл матч в Греции

Накануне донецкий ФК начал серию товарищеских игр с целью сбора средств для помощи Украине.

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В Афинах на стадионе Karaiskakis донецкий ФК "Шахтер" провел благотворительный матч против местного "Олимпиакоса", начав серию товарищеских матчей, цель которых собрать деньги в помощь Украине. Об этом сообщили официальные Twitter ФК "Шахтер" и "Олимпиакос".

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Перед началом матча на трибунах организаторы разложили 176 детских игрушек — по числу детей, погибших с 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась на территорию Украины.

[ + – ] 176 игрушек в память о погибших детях Фото: Соцсети [ + – ] 176 игрушек в память о погибших детях Фото: Соцсети [ + – ] 176 игрушек в память о погибших детях Фото: Соцсети

"Шахтер" в первом матче серии Shakhtar Global Tour for Peace не смог порадовать болельщиков победой. Иностранные легионеры не принимали участие в матче, так что команда "Шахтера" состояла только из украинских игроков. Счет в игре открыли хозяева на 22-й минуте. Первый и единственный гол забил нападающий "Олимпиакоса" Тикиньо Соарес.

На игру футболисты ФК "Шахтер" вышли в специальных футболках, где вместо их фамилий были написаны названия городов, оказавших самое упорное сопротивление агрессии ВС РФ и наиболее пострадавших от вторжения — Мариуполь, Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Волноваха, Чернигов, Херсон, Ахтырка, Николаев.

[ + – ] Футболки, в которых футболисты "Шахтера" вышли на поле. На них перечислены города-герои: Мариуполь, Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Волноваха, Чернигов, Херсон, Ахтырка, Николаев

Гимн перед матчем исполнила известная украинская певица Оля Полякова.

[ + – ] Оля Полякова исполняет гимн перед матчем "Шахтера" и "Олимпиакоса"

Следующий матч "Шахтер" проведет 14 апреля в польском Гданьске против местной "Лехии". Позже состоятся матчи с командами "Фенербахче" и "Хайдук Сплит". Все деньги, которые клуб заработает от проведения этих матчей, будут переданы в качестве гуманитарной помощи в Украину.