Игрушки на трибунах и футболки с названиями городов. "Шахтер" отыграл матч в Греции
Накануне донецкий ФК начал серию товарищеских игр с целью сбора средств для помощи Украине.
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В Афинах на стадионе Karaiskakis донецкий ФК "Шахтер" провел благотворительный матч против местного "Олимпиакоса", начав серию товарищеских матчей, цель которых собрать деньги в помощь Украине. Об этом сообщили официальные Twitter ФК "Шахтер" и "Олимпиакос".
Перед началом матча на трибунах организаторы разложили 176 детских игрушек — по числу детей, погибших с 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась на территорию Украины.
"Шахтер" в первом матче серии Shakhtar Global Tour for Peace не смог порадовать болельщиков победой. Иностранные легионеры не принимали участие в матче, так что команда "Шахтера" состояла только из украинских игроков. Счет в игре открыли хозяева на 22-й минуте. Первый и единственный гол забил нападающий "Олимпиакоса" Тикиньо Соарес.
На игру футболисты ФК "Шахтер" вышли в специальных футболках, где вместо их фамилий были написаны названия городов, оказавших самое упорное сопротивление агрессии ВС РФ и наиболее пострадавших от вторжения — Мариуполь, Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Волноваха, Чернигов, Херсон, Ахтырка, Николаев.
Гимн перед матчем исполнила известная украинская певица Оля Полякова.
Следующий матч "Шахтер" проведет 14 апреля в польском Гданьске против местной "Лехии". Позже состоятся матчи с командами "Фенербахче" и "Хайдук Сплит". Все деньги, которые клуб заработает от проведения этих матчей, будут переданы в качестве гуманитарной помощи в Украину.