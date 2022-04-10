Іграшки на трибунах і футболки з назвами міст. "Шахтар" відіграв матч у Греції

Напередодні донецький ФК розпочав серію товариських ігор із метою збирання коштів на допомогу Україні.

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В Афінах на стадіоні Karaiskakis донецький ФК "Шахтар" провів благодійний матч проти місцевого "Олімпіакоса", розпочавши серію товариських матчів, які мають на меті зібрати гроші на допомогу Україні. Про це повідомили офіційні Twitter ФК "Шахтар" та "Олімпіакос".

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Перед початком матчу на трибунах організатори розклали 176 дитячих іграшок — за кількістю дітей, які загинули з 24 лютого 2022 року, коли Росія вторглася на територію України.

[ + – ] 176 іграшок на згадку про загиблих дітей Фото: Соцсети [ + – ] 176 іграшок на згадку про загиблих дітей Фото: Соцсети [ + – ] 176 іграшок на згадку про загиблих дітей Фото: Соцсети

"Шахтар" у першому матчі серії Shakhtar Global Tour for Peace не зміг порадувати вболівальників перемогою. Іноземні легіонери не брали участь у матчі, тому команда "Шахтаря" складалася тільки з українських гравців. Рахунок у грі відкрили господарі на 22-й хвилині. Перший і єдиний гол забив нападник "Олімпіакоса" Тікіньйо Соарес.

На гру футболісти ФК "Шахтар" вийшли у спеціальних футболках, де замість їхніх прізвищ були написані назви міст, які вперто чинили опір агресії ЗС РФ і найбільш постраждали від вторгнення — Маріуполь, Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Волноваха, Чернігів, Херсон, Охтирка, Миколаїв.

[ + – ] Футболки, у яких футболісти "Шахтаря" вийшли на поле. На них перераховані міста-герої: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Волноваха, Чернігів, Херсон, Охтирка, Миколаїв

Гімн перед матчем виконала відома українська співачка Оля Полякова.

[ + – ] Оля Полякова виконує гімн перед матчем "Шахтаря" та "Олімпіакоса"

Наступний матч "Шахтар" проведе 14 квітня у польському Гданську проти місцевої "Лехії". Пізніше відбудуться матчі з командами "Фенербахче" та "Хайдук Спліт". Всі гроші, які клуб заробить від проведення цих матчів, будуть передані як гуманітарна допомога в Україну.