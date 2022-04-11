Український талант "Шахтаря" близький до переходу до англійського "Брентфорда"

Англійський клуб готовий заплатити за 21-річного футболіста велику компенсацію, але грати в новій команді футболіст не зможе до літа.

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Півзахисник футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Михайло Мудрик найближчим часом може стати гравцем англійського клубу "Брентфорд", повідомляє журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.

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Журналіст зазначає, що сторони домовилися про суму компенсації та угоду можуть укласти протягом найближчого тижня.

"Якщо все складеться (а шанси досить високі), то до кінця сезону Мудрик тільки тренуватиметься з новою командою. Грати, на жаль, ні. Адже АПЛ серед ліг, які не дали дозволу на реєстрацію нових гравців поза межами трансферного вікна. Це не лякає "Брентфорд", який хоче виграти боротьбу за український талант вже зараз — влітку конкуренція за нього буде вищою", — написав Ігор Бурбас.

Про яку саме суму компенсації за футболіста йдеться, на цей час невідомо. Спеціалізований ресурс Transfermarkt.com оцінює Михайла Мудрика у 4 мільйони євро, попри те, що взимку повідомляли про готовність "Брентфорда" заплатити 15 мільйонів євро.

Михайла Мудрика залучали до тренувань із першою командою ще в період, коли "Шахтар" тренував Паулу Фонсека (2016-2019). За Луїша Каштру він почав отримувати ігрову практику, а остаточно гравцем першої команди став за Роберто Де Дзербі.

Раніше Фокус розповідав, що ФК "Шахтар" провів акцію під час благодійного матчу проти грецького "Олімпіакосу". Перед початком матчу на трибунах організатори розклали 176 дитячих іграшок — за кількістю дітей, які загинули з 24 лютого 2022 року, коли Росія вдерлася на територію України. Також у цьому матчі на спинах футболістів "Шахтаря" замість їхніх прізвищ були написані назви українських міст, які постраждали від російської військової агресії.