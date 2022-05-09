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Форвард дортмундської "Боруссії" Голанд близький до переходу в "Манчестер Сіті", — ЗМІ

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Ерлінг Голанд Боруссія, Голанд Манчестер Сіті
Фото: ФК Боруссія Дортмунд | Ерлінг Голанд може змінити клуб у літнє міжсезоння

Клаусулу норвезького футболіста експерти оцінюють у сумі від 60 до 75 мільйонів євро.

Норвезький нападник німецького футбольного клубу "Боруссія" (Дортмунд) Ерлінг Голанд може стати гравцем англійського клубу "Манчестер Сіті", повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці у Twitter.

Джерело зазначає, що футболіст уже побував у Манчестері та навіть пройшов медогляд у потенційно новому клубі. Також повідомляється, що про трансфер офіційно оголосять вже цього тижня.

На даний момент клуби ведуть переговори щодо суми трансферу. Експерти оцінюють її у межах від 60 до 75 мільйонів євро.

Фабриціо Романо про трансфер Ерлінга Голанда в "Манчестер Сіті"

Водночас спеціалізований трансферний ресурс Transfermarkt.com оцінює вартість 22-річного норвежця в 150 мільйонів євро.

У поточному сезоні Голанд показав високу результативність: у всіх турнірах у складі "Борусії" він відіграв у 29 матчах, забив 28 голів та віддав 8 результативних передач.

Зазначимо, що у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини з футболу "Боруссія" Дортмунд посідає друге місце за тур до кінця чемпіонату. В активі команди 66 очок і навіть математично її позиція у турнірній таблиці не зміниться. Чемпіоном Німеччини вже стала "Баварія" (76 очок), а на третій позиції фінішує "Баєр" із Леверкузена (61 очко).

Нагадаємо, що у складі "Манчестер Сіті" виступає український футболіст Олександр Зінченко.

Раніше Фокус розповідав, що український півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик зацікавив клуб англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд". Повідомлялося, що англійський клуб готовий заплатити за 21-річного футболіста велику компенсацію, але грати в новій команді футболіст не зможе до літа. Також відомо, що Мудриком зацікавився німецький "Баєр" із Леверкузена.