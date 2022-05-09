Форвард дортмундської "Боруссії" Голанд близький до переходу в "Манчестер Сіті", — ЗМІ

Клаусулу норвезького футболіста експерти оцінюють у сумі від 60 до 75 мільйонів євро.

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Норвезький нападник німецького футбольного клубу "Боруссія" (Дортмунд) Ерлінг Голанд може стати гравцем англійського клубу "Манчестер Сіті", повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці у Twitter.

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Джерело зазначає, що футболіст уже побував у Манчестері та навіть пройшов медогляд у потенційно новому клубі. Також повідомляється, що про трансфер офіційно оголосять вже цього тижня.

На даний момент клуби ведуть переговори щодо суми трансферу. Експерти оцінюють її у межах від 60 до 75 мільйонів євро.

[ + – ] Фабриціо Романо про трансфер Ерлінга Голанда в "Манчестер Сіті"

Водночас спеціалізований трансферний ресурс Transfermarkt.com оцінює вартість 22-річного норвежця в 150 мільйонів євро.

У поточному сезоні Голанд показав високу результативність: у всіх турнірах у складі "Борусії" він відіграв у 29 матчах, забив 28 голів та віддав 8 результативних передач.

Зазначимо, що у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини з футболу "Боруссія" Дортмунд посідає друге місце за тур до кінця чемпіонату. В активі команди 66 очок і навіть математично її позиція у турнірній таблиці не зміниться. Чемпіоном Німеччини вже стала "Баварія" (76 очок), а на третій позиції фінішує "Баєр" із Леверкузена (61 очко).

Нагадаємо, що у складі "Манчестер Сіті" виступає український футболіст Олександр Зінченко.

Раніше Фокус розповідав, що український півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик зацікавив клуб англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд". Повідомлялося, що англійський клуб готовий заплатити за 21-річного футболіста велику компенсацію, але грати в новій команді футболіст не зможе до літа. Також відомо, що Мудриком зацікавився німецький "Баєр" із Леверкузена.